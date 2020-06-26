Кличко про повернення до жорсткого карантину: ми все ближче до такого рішення
Про це він заявив на брифінгу, передає РБК - Україна.
Мер заявив, що, якщо кількість хворих зростатиме, а кількість вільних ліжок в найближчі дні зменшиться - то Київ буде вимушений повернутися до суворих обмежень. В тому числі, в роботі громадського транспорту.
"Ми, на жаль, все ближче до такого рішення", - заявив він.
Київ входить у список регіонів, в яких найбільша кількість заражених коронавірусом. Зокрема, за вчора в місті заразились 115 людей та виявили спалах COVID-19 на одному з ринків.
Втім, на цьому тижні міська влада прийняла рішення відкрити кафе та ресторани. Хоча, Міністерство охорони здоров'я щодня повідомляє, що столиця не готова до послаблення карантину.
Зазначимо, останні декілька тижнів в Україні фіксують антирекорди чи не щодня. Зокрема, сьогодні цифра вперше перевищила 1000 випадків.
Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, на 26 червня в Україні зафіксовано 41 117 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1086 летальних, 18 299 пацієнтів одужало.
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