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Кличко про повернення до жорсткого карантину: ми все ближче до такого рішення

Кличко назвав умову повернення до жорсткого карантину в Києві
Мер Києва Віталій Кличко назвав умову повернення до жорсткого карантину в місті. Київська влада буде вимушена прийняти таке рішення після зростання кількості заражених коронавірусом.
Кличко про повернення до жорсткого карантину: ми все ближче до такого рішення Фото: kievvlast.com.ua

Про це він заявив на брифінгу, передає РБК - Україна.

Мер заявив, що, якщо кількість хворих зростатиме, а кількість вільних ліжок в найближчі дні зменшиться - то Київ буде вимушений повернутися до суворих обмежень. В тому числі, в роботі громадського транспорту.

"Ми, на жаль, все ближче до такого рішення", - заявив він.

enlightened Київ входить у список регіонів, в яких найбільша кількість заражених коронавірусом. Зокрема, за вчора в місті заразились 115 людей та виявили спалах COVID-19 на одному з ринків.

Втім, на цьому тижні міська влада прийняла рішення відкрити кафе та ресторани. Хоча, Міністерство охорони здоров'я щодня повідомляє, що столиця не готова до послаблення карантину.

Зазначимо, останні декілька тижнів в Україні фіксують антирекорди чи не щодня. Зокрема, сьогодні цифра вперше перевищила 1000 випадків. enlightened

Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, на 26 червня в Україні зафіксовано 41 117 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1086 летальних, 18 299 пацієнтів одужало.

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26 06 2020 13:20
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