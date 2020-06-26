В Україні зафіксовано 1109 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область — 1788 випадків;
Волинська область — 2096 випадків;
Дніпропетровська область — 1081 випадок;
Донецька область — 412 випадків;
Житомирська область — 1366 випадків;
Закарпатська область — 2547 випадків;
Запорізька область — 561 випадок;
Івано-Франківська область — 2217 випадків;
Кіровоградська область — 640 випадків;
м. Київ — 4726 випадків;
Київська область — 2419 випадків;
Львівська область — 4836 випадків;
Луганська область — 76 випадків;
Миколаївська область — 384 випадки;
Одеська область — 1529 випадків;
Полтавська область — 304 випадки;
Рівненська область — 3364 випадки;
Сумська область — 284 випадки;
Тернопільська область — 1857 випадків;
Харківська область — 1993 випадки;
Херсонська область — 190 випадків;
Хмельницька область — 724 випадки;
Чернівецька область — 4582 випадки;
Черкаська область — 627 випадків;
Чернігівська область — 514 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 26 червня 2020 року до Центру надійшло 1430 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 85 174 повідомлення про підозру на COVID-19.
Джерело: Офіційний Telegram канал МОЗ "Коронавірус_інфо"
Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський заявив, що якщо не зупинити зростання кількості випадків коронавірусу, то матимемо пік захворювання прямо посеред літа. Головною причиною спалаху COVID-19 є недотримання карантину.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Результати брифінгу міністра охорони здоров’я Максима Степанова за 26 червня
- ВІДЕО Результати брифінгу міністра охорони здоров’я Максима Степанова за 25 червня
- ВІДЕО У Київській області можуть посилити карантин: в ОДА назвали умову
- Як дивитися новини про COVID - 19
- Пропозиції МОЗ: Обов'язкове сортування сміття. Більше туалетів і пандусів. Ні обрізці деревПропоновані зміни мають вдосконалити правила утилізації та сортування сміття, утримання прибудинкових територій, парків та скверів, впорядкувати систему озеленення, убезпечити забруднення підземних вод і джерел водопостачання, а також - створити умови для реалізації прав людей з інвалідністю нарівні з іншими громадянами. Крім того, проект наказу наближує українські норми до європейських