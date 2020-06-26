В Україні зафіксовано 1109 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 За добу зафіксовано 1109 нових випадків

За даними ЦГЗ, на 26 червня (станом на 9:00) в Україні зафіксовано 41 117 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1086 летальних, 18 299 пацієнтів одужало.

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Наразі коронавірусна хвороба виявлена: Вінницька область — 1788 випадків; Волинська область — 2096 випадків; Дніпропетровська область — 1081 випадок; Донецька область — 412 випадків; Житомирська область — 1366 випадків; Закарпатська область — 2547 випадків; Запорізька область — 561 випадок; Івано-Франківська область — 2217 випадків; Кіровоградська область — 640 випадків; м. Київ — 4726 випадків; Київська область — 2419 випадків; Львівська область — 4836 випадків; Луганська область — 76 випадків; Миколаївська область — 384 випадки; Одеська область — 1529 випадків; Полтавська область — 304 випадки; Рівненська область — 3364 випадки; Сумська область — 284 випадки; Тернопільська область — 1857 випадків; Харківська область — 1993 випадки; Херсонська область — 190 випадків; Хмельницька область — 724 випадки; Чернівецька область — 4582 випадки; Черкаська область — 627 випадків; Чернігівська область — 514 випадків. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 26 червня 2020 року до Центру надійшло 1430 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 85 174 повідомлення про підозру на COVID-19. Джерело: Офіційний Telegram канал МОЗ "Коронавірус_інфо" Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський заявив, що якщо не зупинити зростання кількості випадків коронавірусу, то матимемо пік захворювання прямо посеред літа. Головною причиною спалаху COVID-19 є недотримання карантину.

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