Зеленський допустив пік коронавірусу в Україні посеред літа
Про це повідомляє прес-служба Офісу президента, передає РБК - Україна.
Зеленський вважає недостатньою роботу з роз’яснення людям потреби дотримання карантину після пом’якшення правил.
Він заявив, що в деяких областях країни заповнено вже понад половину ліжкомісць. У той самий час динаміка захворюваності тільки зростає.
Водночас міністр охорони здоров’я Максим Степанов на нараді з президентом повідомив, що була покращена якість медичної допомоги, яку надають пацієнтам.
За його словами, після зростання кількості хворих не збільшуватиметься число тих, хто потребує підключення до апаратів штучної вентиляції легень.
Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, на 25 червня в Україні зафіксовано 40 008 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1067 летальних, 17 758 пацієнтів одужало.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Результати брифінгу міністра охорони здоров’я Максима Степанова за 25 червня
- ВІДЕО У Київській області можуть посилити карантин: в ОДА назвали умову
- ВІДЕО Результати брифінгу міністра охорони здоров’я Максима Степанова за 24 червня
- Як дивитися новини про COVID - 19
- Пропозиції МОЗ: Обов'язкове сортування сміття. Більше туалетів і пандусів. Ні обрізці деревПропоновані зміни мають вдосконалити правила утилізації та сортування сміття, утримання прибудинкових територій, парків та скверів, впорядкувати систему озеленення, убезпечити забруднення підземних вод і джерел водопостачання, а також - створити умови для реалізації прав людей з інвалідністю нарівні з іншими громадянами. Крім того, проект наказу наближує українські норми до європейських