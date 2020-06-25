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Зеленський допустив пік коронавірусу в Україні посеред літа

Головною причиною спалаху коронавірусу є недотримання карантину
Президент України Володимир Зеленський заявив, що якщо не зупинити зростання кількості випадків коронавірусу, то матимемо пік захворювання прямо посеред літа. Головною причиною спалаху COVID-19 є недотримання карантину.
Зеленський допустив пік коронавірусу в Україні посеред літа Фото: Економічна правда

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента, передає РБК - Україна.

Зеленський вважає недостатньою роботу з роз’яснення людям потреби дотримання карантину після пом’якшення правил.

Він заявив, що в деяких областях країни заповнено вже понад половину ліжкомісць. У той самий час динаміка захворюваності тільки зростає.

Водночас міністр охорони здоров’я Максим Степанов на нараді з президентом повідомив, що була покращена якість медичної допомоги, яку надають пацієнтам.

За його словами, після зростання кількості хворих не збільшуватиметься число тих, хто потребує підключення до апаратів штучної вентиляції легень.

Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, на 25 червня в Україні зафіксовано 40 008 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1067 летальних, 17 758 пацієнтів одужало.

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25 06 2020 15:00
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