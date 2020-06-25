В Україні зафіксовано нові 994 випадки коронавірусної хвороби COVID-19 За добу зафіксовано 994 нові випадки

За даними ЦГЗ, на 25 червня (станом на 9:00) в Україні зафіксовано 40 008 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1067 летальних, 17 758 пацієнтів одужало.

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Наразі коронавірусна хвороба виявлена: Вінницька область — 1753 випадки; Волинська область — 2024 випадки; Дніпропетровська область — 1069 випадків; Донецька область — 399 випадків; Житомирська область — 1337 випадків; Закарпатська область — 2454 випадки; Запорізька область — 561 випадок; Івано-Франківська область — 2171 випадок; Кіровоградська область — 636 випадків; м. Київ — 4613 випадків; Київська область — 2373 випадки; Львівська область — 4627 випадків; Луганська область — 75 випадків; Миколаївська область — 377 випадків; Одеська область — 1465 випадків; Полтавська область — 301 випадок; Рівненська область — 3248 випадків; Сумська область — 277 випадків; Тернопільська область — 1815 випадків; Харківська область — 1947 випадків; Херсонська область — 188 випадків; Хмельницька область — 645 випадків; Чернівецька область — 4531 випадок; Черкаська область — 616 випадків; Чернігівська область — 506 випадків. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 25 червня 2020 року до Центру надійшло 1305 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 83 744 повідомлення про підозру на COVID-19. Джерело: Офіційний Telegram канал МОЗ "Коронавірус_інфо" Нагадаємо, що Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що в Україні готують лікарні до нової хвилі через COVID-19. МОЗ повідомляє, що у деяких областях різко зростає кількість заражених.

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