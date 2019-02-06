Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Співвласником готелю Hyatt в Києві виявився екс-голова "Нафтогазу"

Колишній глава НАК "Нафтогаз України" Олег Дубина виявився співвласником п'ятизіркового готелю Hyatt в центрі Києва
Інформацію про те, що Дубина володіє Prandicle Limited можна підтвердити в реєстрі юросіб Міністерства юстиції України.
Співвласником готелю Hyatt в Києві виявився екс-голова "Нафтогазу" Олег Дубина. Фото: zn.ua

Про те, що Дубина є співвласником Hyatt стало відомо з матеріалів судового розгляду між засновниками Індустріального союзу Донбасу Сергія Тарути, Віталія Гайдука і Олега Мкртчана у Високому суді Лондона, йдеться в "Економічна правда" з посиланням на Liga.net.

Бізнесмени оскаржують поділ грошей від продажу 50%+2 акції в корпорації ІСД у 2010 році групі російських інвесторів.

Фінансував угоду російський ВЕБ. Сума угоди - 2,7 млрд доларів, випливає з матеріалів справи, яку розглядає Високий суд Лондона. Продавцями акцій ІСД росіянам виступали Тарута і Мкртчан. Перед цим вони викупили частку Гайдука за 950 млн.

Віталій Гайдук і його дружина Олена вважають, що партнери не доплатили при виході з бізнесу близько 1 млрд доларів.

Тарута подав перехресні позови до Гайдука і Мкртчана, в яких вимагає половину акцій в столичному п'ятизірковому готелі Hyatt і Української гірничо-металургійної компанії, про що нібито домовилися сторони.

Готелем Hyatt володіє компанія Нові інжинірингові технології (НІТ). Як наголошується в матеріалах суду, Гайдук передав 24,5% в НІТ кіпрській компанії Prandicle Limited Олега Дубини.

Prandicle Limited офіційно володіє 24,5% акцій НІТ з 2012 року.

Крім того, 25,5% НІТ належить компанії Roselink Limited, в наглядовій раді НІТ її представляє Гайдук. Ще 50% акцій НІТ з 2012 року записано на кіпрську Potena Holdings Limited, яку в НР представляють екс-менеджери ІСД і компанії Регіон Сергій Удовенко та Ольга Щиголева. Власник Регіону - Олег Мкртчан.

До 21 травня Prandicle Limited також була єдиним засновником іншої компанії - "Індустріальні інвестиції ХХІ століття", її бенефіціаром в реєстрі власників значився Олег Дубина.

21 травня в реєстр були внесені зміни: Дубина став володіти фірмою "Індустріальні інвестиції ХХІ століття" безпосередньо. Prandicle Limited - зникла з числа засновників.

Олег Дубина в "нульових" керував Криворіжсталлю. Після - працював віце-прем'єром в урядах Віктора Ющенка і Анатолія Кінаха, був радником президента Леоніда Кумчи, а в 2004 році обіймав посаду першого заступника секретаря РНБО.

У 2007-2010 роках - голова правління Нафтогазу. Саме він в 2009 році підписав скандальні контракти з "Газпромом". До роботи в Нафтогазі протягом двох років очолював Дніпровський меткомбінат, що належить ІСД.

Олег Мкртчан з лютого 2018-го перебуває в московському СІЗО за підозрою в розкраданні понад 1 млрд рублів (близько 15 млн доларів) кредиту, наданого Зовнішекономбанком підприємствам ІСД.

Читайте також: Росія видобула із захоплених родовищ у Криму понад дев'ять млрд кубометрів газу, - "Нафтогаз"

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

02 06 2019 11:52
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
#бізнес_ветеранів: Сімейна крамничка солодощів від Віталія Карабута

#бізнес_ветеранів: Сімейна крамничка солодощів від Віталія Карабута

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.