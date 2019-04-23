Екс-голову Держслужби у справах ветеранів АТО підозрюють у розтраті 22 млн

За даними слідства, колишній голова Держслужби України у справах ветеранів війни та учасників АТО, проявляючи службову недбалість, не здійснив жодних належних заходів для перевірки достовірності відомостей

Слідчі територіального управління Держбюро розслідувань у Києві повідомили про підозру колишньому голові Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції за фактом службової недбалості, що дозволило привласнити понад 22 млн грн з держбюджету, виділених для реабілітації військових.

Зазначається, що у 2015 році Держслужбою було укладено договори з суб’єктами господарської діяльності про фінансування за бюджетні кошти заходів з психологічної реабілітації постраждалих учасників АТО, повідомляє прес-служба ДБР.

"Керівники згаданих суб’єктів господарювання, з метою привласнення бюджетних коштів, надали завідомо неправомірні відомості в актах приймання-передачі наданих за договорами послуг. Зокрема, було вказано недостовірні дані щодо кількості учасників АТО, яким нібито було надано послуги з психологічної реабілітації, а також щодо обсягу таких послуг", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, колишній голова Держслужби України у справах ветеранів війни та учасників АТО, проявляючи службову недбалість, не здійснив жодних належних заходів для перевірки достовірності відомостей, зазначених в актах приймання-передачі наданих послуг, та затвердив їх.

Зазначається, що таким чином, екс-керівник відомства тривало не виконував свої службові обов’язки належним чином.

"Цим самим він фактично сприяв можливості привласнення бюджетних коштів у сумі понад 22 млн грн, виділених для реалізації бюджетної програми з реабілітації військових. Варто наголосити, що посада підозрюваного належить до посад державної служби категорії А" (вищий корпус державної служби - ред.), - розповіли у ДБР.

Повідомляється, що слідчі Держбюро спільно зі співробітниками Служби безпеки України проводять санкціоновані обшуки за місцями проживання осіб, причетність яких до вказаних правопорушень перевіряється.

Також вирішується питання про обрання стосовно нього запобіжного заходу.

Нагадаємо, що Національне антикорупційне бюро відкрило кримінальне провадження за фактом можливої державної зради та інших злочинів директора Держбюро розслідувань Романа Труби, розслідування проводить Служба безпеки України.