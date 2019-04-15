НАБУ порушило кримінальну справу про можливу держзраду голови ДБР

Національне антикорупційне бюро відкрило кримінальне провадження за фактом можливої державної зради та інших злочинів директора Держбюро розслідувань Романа Труби, розслідування проводить Служба безпеки України.

Детективи НАБУ внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань відомості за фактами можливого вчинення посадовими особами Державного бюро розслідувань кримінальних злочинів, передбачених ст. 111, ч. 3 ст. 109, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 256, ч. 3 ст. 382 Кримінального кодексу, йдеться у відповіді НАБУ на запит агентства "Українські новини".

Розслідування розпочато 29 березня для виконання рішення Солом'янського районного суду Києва.

1 квітня кримінальні провадження детективи НАБУ скерували у Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру, щоб вирішити питання про визначення підслідності, оскільки перераховані злочини, крім ст. 364, до підслідності НАБУ не належать. САП повідомила, що досудове розслідування доручено СБУ.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань (ДБР) у рамках розслідування провадження, відкритого за матеріалами розслідування журналістів Bihus.info, перевірить також можливу причетність директора Національного бюро розслідувань Артема Ситника до приховування корупційних схем в оборонному секторі.