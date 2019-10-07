Екс-губернатору Запоріжжя оголосили підозру через декларацію

"Чиновник у деклараціях за 2016 та 2017 роки не вказав майно, а саме: об’єкти нерухомості, у тому числі земельну ділянку, автомобілі, а також доходи та корпоративні права, на загальну суму майже 35 млн грн та 8 млн грн відповідно"

Колишньому очільнику однієї з Обласних державних адміністрації повідомили про підозру у неподанні декларації та декларуванні недостовірної інформації.

Зазначається, що 9 липня прокурори САП погодили, а детективи Національного антикорупційного бюро оголосили чиновнику підозру, повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура, не називаючи ім’я підозрюваного.

Слідство стверджує, що він не подав декларацію за 2015 рік та вніс недостовірні дані до декларацій за 2016 та 2017 роки.

За даними джерел "Української правди" в антикорупційних органах, йдеться про екс-очільника Запорізької області Костянтина Бриля.

"Чиновник у деклараціях за 2016 та 2017 роки не вказав майно, а саме: об’єкти нерухомості, у тому числі земельну ділянку, автомобілі, а також доходи та корпоративні права, на загальну суму майже 35 млн грн та 8 млн грн відповідно", – зазначається в офіційному повідомленні САП.

Екс-губернатор не з’явився на виклик детективів НАБУ та не перебуває за місцем проживання, тому повідомлення про підозру йому направили поштою.

Нагадаємо, що у Любечі на Чернігівщині сталася сутичка між нардепом групи "Воля народу" і кандидатом за 206 округом Максимом Микитасем та головою об’єднаної територіальної громади Сергієм Пінчуком.