ЗСУ атакували два мости на окупованих територіях

Мости рф використовує для перекидання військ і боєприпасів.

Українські війська 29 червня та в ніч на 30 червня атакували два мости на окупованих територіях – автомобільний у Запорізькій області та залізничний у Криму.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Ці мости росіяни використовують для перекидання військ, зброї, боєприпасів і матеріально-технічних засобів. Результати атаки уточнюють.

Також під ударом були пункти управління БпЛА у Бєлгородській області рф, на окупованих Донеччині та Запоріжжі, а ще командно-спостережний пункт окупантів біля Старомлинівки Донецької області.

Окремо Генштаб уточнив результати удару по НПЗ "Слов'янський" у Краснодарському краї рф 28 червня, там знищені чотири резервуари об'ємом 35 тисяч м³, пошкоджені ще дев'ять резервуарів на 30 тисяч м³ та установка переробки нафти. У мережі пишуть, що нафтопереробний завод досі горить.

Нагадаємо, в ніч на 30 червня українські дрони завдали повторного удару по центру космічного зв'язку "Дубна" у московському регіоні.

"Це особливий обʼєкт супутникового звʼязку, який використовується, зокрема, для розвідки та координації активності окупаційного контингенту росії в Україні", - розповів президент України Володимир Зеленський.

Відстань від державного кордону України до цього об'єкта становить понад 500 кілометрів.