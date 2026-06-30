Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

ЗСУ атакували два мости на окупованих територіях

30 червня 2026, 14:59
ЗСУ атакували два мости на окупованих територіях
Фото: Генштаб ЗСУ
Мости рф використовує для перекидання військ і боєприпасів.

Українські війська 29 червня та в ніч на 30 червня атакували два мости на окупованих територіях – автомобільний у Запорізькій області та залізничний у Криму.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Ці мости росіяни використовують для перекидання військ, зброї, боєприпасів і матеріально-технічних засобів. Результати атаки уточнюють.

Також під ударом були пункти управління БпЛА у Бєлгородській області рф, на окупованих Донеччині та Запоріжжі, а ще командно-спостережний пункт окупантів біля Старомлинівки Донецької області.

Окремо Генштаб уточнив результати удару по НПЗ "Слов'янський" у Краснодарському краї рф 28 червня, там знищені чотири резервуари об'ємом 35 тисяч м³, пошкоджені ще дев'ять резервуарів на 30 тисяч м³ та установка переробки нафти. У мережі пишуть, що нафтопереробний завод досі горить.

Нагадаємо, в ніч на 30 червня українські дрони завдали повторного удару по центру космічного зв'язку "Дубна" у московському регіоні.

"Це особливий обʼєкт супутникового звʼязку, який використовується, зокрема, для розвідки та координації активності окупаційного контингенту росії в Україні", - розповів президент України Володимир Зеленський.

Відстань від державного кордону України до цього об'єкта становить понад 500 кілометрів.

КримЗапоріжжямостЗСУросія окупанти

Останні матеріали

Україна стратегічно виснажує росію. Але результати будуть помітні лише за кілька місяців – Том Купер та Дональд Гілл
Політика
Україна стратегічно виснажує росію. Але результати будуть помітні лише за кілька місяців – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 30 червня 2026, 14:36
Стоїцизм і ступор. Війни Марка Аврелія і Дональда Трампа – Тімоті Снайдер
Політика
Стоїцизм і ступор. Війни Марка Аврелія і Дональда Трампа – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 30 червня 2026, 11:46
Новий прем'єр-міністр Британії. Виснажені союзники чекають завершення десятиліття хаосу – Едвард Лукас
Політика
Новий прем'єр-міністр Британії. Виснажені союзники чекають завершення десятиліття хаосу – Едвард Лукас
Переклад iPress – 30 червня 2026, 08:55
Колбі розколов республіканців навколо України, Тайваню й НАТО. У Пентагоні вирішують, що насправді означає трампівське
Політика
Колбі розколов республіканців навколо України, Тайваню й НАТО. У Пентагоні вирішують, що насправді означає трампівське "Америка понад усе" – Washington Post
Переклад iPress – 29 червня 2026, 16:01
King Group запровадила антикорупційне навчання співробітників в межах ESG-стратегії
Бізнес & Фінанси
King Group запровадила антикорупційне навчання співробітників в межах ESG-стратегії
29 червня 2026, 13:19
Засновник № 1 нового оборонного альянсу Європи. Нова система оборони має будуватися навколо української армії – CEPA
Політика
Засновник № 1 нового оборонного альянсу Європи. Нова система оборони має будуватися навколо української армії – CEPA
Переклад iPress – 29 червня 2026, 13:11
Україна знищує не лише пальне, а й здатність росії виробляти ракети. Тим часом Трамп тихо послаблює санкційний тиск на путіна – Філліпс О'Брайен
Політика
Україна знищує не лише пальне, а й здатність росії виробляти ракети. Тим часом Трамп тихо послаблює санкційний тиск на путіна – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 29 червня 2026, 09:51
Повна хронологія справи
Політика
Повна хронологія справи "Трамп – росія". Трампа готують і везуть до Москви. Частини 6 та 7 – Крейг Анґер
Переклад iPress – 26 червня 2026, 15:48
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється