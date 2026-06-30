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Дрони вже вдруге атакували в рф центр космічного зв'язку

30 червня 2026, 08:07
Дрони вже вдруге атакували в рф центр космічного зв'язку
Фото: росЗМІ
Атака розпочалася близько 4 ранку і тривала приблизно дві години.
Сили російської протиповітряної оборони нібито збили близько 50 ударних безпілотників, що летіли на на москву під ранок 30 червня.
 
Про це відзвітував мер міста Сергій Собянін.
 
Атака розпочалася близько 4 ранку і тривала приблизно дві години."Росавіація" запровадила обмеження на посадження та виліт літаків в аеропортах "Жуковский" та "Домодедово".  За словами Собяніна, внаслідок атаки зафіксовано "падіння уламків" нібито збитих БПЛА. На місцях працюють спеціалісти екстрених служб. Тим часом моніторинговий-Telegram канал Supernova+ показав, як у Московській області рф пролітають дрони. Вони, як стверджується, тримали курс у напрямку москви. 
 
Також OSINT-канали повідомляють про влучання в Дубнах, де сили оборони Україні у ніч на 22 червня атакували центр космічного зв'язку. 
 
"Схоже, щось горить", – каже одна із свідків атаки.
 
Пізніше супутникові знімки підтвердили успішну атаку на центр. Вночі під ударом також міг бути порт Новоросійська. Місцеві повідомляли про вибухи та роботу ППО у районі морського порту.
 
 
війна в Україніросія окупанти

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