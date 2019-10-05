Екс-кандидат в президенти Смешко не проти попрацювати в команді Зеленського

Екс-голова Служби безпеки України та колишній кандидат в президента Ігор Смешко заявив, що не проти попрацювати в команді новообраного президента Володимира Зеленського.

"Якщо буде пропозиція від президента і буде кореспондуватися з моїм розумінням, що я можу зробити за захист держави – я цю посаду прийму", – заявив Смешко в інтерв’ю "Радіо НВ". – "Часи не вибирають, в них живуть і вмирають. Якщо обраний президент буде потребувати моїх знать і досвіду під час війни, я прийму цю посаду".

За словами колишнього очільника СБУ, він особисто не знайомий із Зеленським і ще не отримував жодних кадрових пропозицій. При цьому, за його словами, готовий дати згоду працювати на посадах, які пов’язані з його досвідом "як кадрового офіцера".

Він також назвав дві умови, за яких буде готовий розглянути кадрові пропозиції Зеленського: це "розуміння яка команда і чи можна там щось зробити", а також можливість участі в парламентських виборах його власної політичної сили.

Смешко має намір йти на вибори із партією "Сила і честь", стовривши "першу консервативно-демократичну партію України".

Нагадаємо, Смешко заявив, що не прийме посад ні від Зеленського, ні від Порошенка.

Раніше ЗМІ повідомляли, що кандидат у президенти Володимир Зеленський в разі перемоги планує призначити голосовю СБУ Ігоря Смешка.

За результатами першого туру виборів Ігор Смешко отримав 6.04% голосів.