Ексканцлер Австрії Курц йде з політики

Завтра я скличу засідання правління партії та передам мої функції як голови. Керівництво парламентською фракцією буде передано Аугусту Вогінгеру, який раніше роками успішно з цим справлявся. І у наступні тижні відбудеться упорядковане складання усіх моїх політичних функцій

Колишній канцлер Австрії, голова Австрійської народної партії Себастіан Курц йде з посади голови партії та очільника парламентської фракції, повністю залишаючи політику.

Як передає власний кореспондент Укрінформу, про це Курц повідомив на пресконференції у четвер у Відні.

"Завтра я скличу засідання правління партії та передам мої функції як голови. Керівництво парламентською фракцією буде передано Аугусту Вогінгеру, який раніше роками успішно з цим справлявся. І у наступні тижні відбудеться упорядковане складання усіх моїх політичних функцій", - заявив він.

За словами Курца, у його житті починається нова сторінка і він має намір приділити більше часу сім’ї та своєму новонародженому сину.

Іншою причиною такого кроку, окрім народження сина минулого тижня, Курц назвав висунуті проти нього обвинувачення та розслідування антикорупційної прокуратури. За його словами, ці обвинувачення є неправдивими, і він хоче довести це в суді, однак вони значно вплинули на його "пристрасть до політики" і тепер у нього вже немає такого, як раніше, захоплення своєю роботою. А народження сина нарешті показало йому, "скільки прекрасного і важливого є поза політикою", додав він.

Курц не сказав, хто стане його наступником на посаді голови Австрійської народної партії. Відповідно до повідомлень австрійських ЗМІ, найбільш вірогідними кандидатом є нинішній федеральний міністр внутрішніх справ Карл Негаммер.

Як повідомляв Укрінформ, федеральний канцлер Австрії Себастіан Курц заявив 9 жовтня про відставку з посади на тлі розслідувань антикорупційної прокуратури проти нього та осіб з його оточення, що спричинило урядову кризу в країні. При цьому він залишався головою Австрійської народної партії та став очільником її парламентської фракції.