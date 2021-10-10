ПОЛІТИКА НОВИНИСебастьян Курц, очільник уряду Австрії з 2017 року, у суботу ввечері оголосив про свою відставку з поста федерального канцлера.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Канцлер Австрії пішов у відставку через корупційний скандал
Ця відставка стала результатом тиску на Курца з боку партнерів по коаліції
Фото: з вільного доступу
Про це він заявив у терміново призначеному телевізійному зверненні, повідомляє Європейська правда.
Курц визнав що йде на цей крок через скандал, що набув розголосу у останні дні. Він вкотре відкинув звинувачення у свій бік, але заявив, що вирішив все одно піти з посади.
Ця відставка стала результатом тиску на Курца з боку партнерів по коаліції.
Партія "Зелених", яка є молодшим партнером по коаліції, в п'ятницю провела переговори з трьома опозиційними партіями, які раніше закликали Курца піти у відставку. У разі, якби канцлер не погодився піди з посади добровільно, "Зелені" планували подати вотум недовіри на спеціальній сесії парламенту у вівторок.
У результати сторони досягли компромісу. Курц облишає посаду, коаліція зберігається і подає на посаду нового канцлера кандидатуру позапартійного політика Александра Шалленберга, який нині очолював МЗС Австрії. Сам Курц лишається очільником партії.
Нагадаємо, прокуратура провела обшуки в канцелярії Курца і в штаб-квартирі його консервативної Австрійської народної партії.
У квітні правоохоронні органи Австрії почали розслідування про корупцію, в якій фігурують високопоставлені чиновники і найближчі соратники Курца.
Курца також підозрюють у неправдивих свідченнях парламентському комітету, сформованому для розслідування політичного скандалу, що повалив його колишній уряд.
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