USAID посилить боротьбу з корупцією в Україні

Протягом найближчих тижнів USAID створить антикорупційну оперативну групу, яка активізуватиме, посилюватиме та інтегруватиме антикорупційну роботу всього Агентства для боротьби з корупцією в Україні й деінде, ґрунтуючись на досвіді провідних внутрішніх та іноземних експертів

Агентство США з міжнародного розвитку планує зосередитися на боротьбі із корупцією в Україні та інших державах.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це заявила адміністратор Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Саманта Пауер під час виступу на міжнародній конференції Democracy in Action: Zero Corruption Conference.

"Протягом найближчих тижнів USAID створить антикорупційну оперативну групу, яка активізуватиме, посилюватиме та інтегруватиме антикорупційну роботу всього Агентства для боротьби з корупцією в Україні й деінде, ґрунтуючись на досвіді провідних внутрішніх та іноземних експертів", - сказала Пауер.

За її словами, ця оперативна група "визначатиме нашу антикорупційну політику". “Ми проведемо всеохопний аналіз наших програм, аби визначити, як наша іноземна допомога - чи йдеться про судову реформу, чи глобальні програми охорони здоров’я - може бути найліпше застосована для обмеження й упередження корупції”, - зазначила дипломат.

Вона уточнила, що оперативна група також “створить механізм швидкого реагування, аби ми могли швидко використовувати важливі вікна можливостей для демократичних та антикорупційних реформ”.

"Новий бюджет президента Байдена передбачає 50 млн доларів на ці нові дії швидкого реагування, й ми із нетерпінням очікуємо на можливе збільшення фінансування та заохочуємо інші держави виділяти на це кошти", - додала Пауер.

Як повідомлялося, співголова Групи дружби Конгресу США з Україною Крістофер Мерфі у відеозверненні під час міжнародної конференції Democracy in Action: Zero Corruption Conference ("Демократія в дії: Нульова корупція") заявив, що Кремль розраховує, що Україна не зможе досягти прогресу в антикорупційних реформах. Тому важливо, щоб наша країна продемонструвала протилежне.