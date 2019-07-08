США призупинила американську іноземну допомогу
Сума фінансування, про яку йдеться, становить від двох до чотирьох мільярдів доларів, про це повідомив представник USAID, йдеться в "Радіо Свобода" з посиланням на CNN.
Адміністративно-бюджетне управління Білого дому може запропонувати Конгресу скасувати виділення сум, передбачених до кінця фінансового року у США 30 вересня. Це залежить від реакції Держдепартаменту та USAID на звернення.
Критики побоюються, що цей крок може спричинити різке скорочення фінансування глобальних програм охорони здоров’я, миротворчості, контролю над наркотиками та інших видів допомоги, попри те, що виділеннях цих грошей схвалив Конгрес.
Адміністрація Трампа неодноразово намагалася зменшити кількість грошей, які Вашингтон витрачає на іноземну допомогу. У квітні адміністрація безуспішно намагалася скоротити бюджет на зовнішню допомогу та дипломатію на 23%.
Союзник Трампа, республіканський сенатор Ліндсі Ґрем, назвав пропозицію "безглуздою".
Нагадаємо, рейтинг президента США Дональда Трампа сягнув рекордної позначки за весь час його президентства - 44% опитаних американців схвалюють його роботу.
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