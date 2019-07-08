Слідство "бачить" ймовірних учасників вбивства Шеремета, - Луценко

Проте імен ймовірних вбивць Луценко не назвав.

"Ми бачимо ймовірних учасників цього злочину, але це треба ще довести рядом слідчих дій", - розповів Луценко в інтерв’ю "Радіо НВ".

"Більшого я сказати вам не можу", - додав він у відповідь на спроби поставити уточнюючі питання.

Нагадаємо, колеги Павла Шеремета Даріас Богуцький та Едуард Чекін передали президенту Володимиру Зеленському власне розслідування його вбивства

У матеріалах вони заявляють, що вбити Павла могли через його розслідування щодо зникнення телеоператора ОРТ Дмитра Завадського, з яким працював Павло у Білорусі.

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