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Колеги Шеремета передали Зеленському власне розслідування вбивства журналіста

Колеги Павла Шеремета Даріас Богуцький та Едуард Чекін передали президенту Володимиру Зеленському власне розслідування його вбивства
У матеріалах вони заявляють, що вбити Павла могли через його розслідування щодо зникнення телеоператора ОРТ Дмитра Завадського, з яким працював Павло у Білорусі.
Колеги Шеремета передали Зеленському власне розслідування вбивства журналіста Фото: krymr.com

"Я впевнений, що корінь цього пов'язаний зі вбивством Дмитра Завадського. Шеремет ніколи не переставав розслідувати це. Я це точно знаю. За кілька місяців до його смерті ми з ним говорили про це і він ніколи не мирився з тим, що навіть не знайшли тіло Завадського", — сказав Богуцький, йдеться у "Громадське".

Свого часу Павло Шеремет знімав фільм про зникнення людей в Білорусі, серед них був і Дмитро Завадський.

Фільм називається "Дикая охота", він розповідає про долі зниклих у Білорусі політиків Юрія Захарченка та Віктора Гончара, журналіста Дмитра Завадського і бізнесмена Анатолія Красовського. Всі вони відкрито виступали проти місцевої влади. Шеремет довго боровся за те, щоби фільм пустили в ефір російського телеканалу ОРТ. У Білорусі цей фільм заблокований.

Поліція наразі вважає передчасним називати прізвищапідозрюваних у причетності до вбивства Шеремета.

Нагадаємо, що 20 липня вранці в результаті вибуху автомобіля загинув журналіст Павло Шеремет. За даними МВС, спрацював дистанційно керований вибуховий пристрій потужністю до 600 г у тротиловому еквіваленті. Автомобіль належав керівнику видання "Українська правда" Олені Притулі, якої в машині не було.

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