Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Журналістів попросили припинити розбирати на сувеніри речі з офіційного літака Байдена

02 квітня 2024, 16:35
Журналістів попросили припинити розбирати на сувеніри речі з офіційного літака Байдена
Кореспондент "Голосу Америки" в Білому домі Міша Комадовський навіть зібрав колекцію речей зі своїх поїздок на літаку президента.

Журналістів з пулу Білого дому закликали не красти речі з президентського літака Air Force One, яким користується Джо Байден.

Про це повідомляє BBC.

Інвентаризація літака Air Force One після візиту Байдена на західне узбережжя США в лютому виявила, що з його прессекції зникло кілька предметів.

Серед речей, які зникли з літака, – фірмові наволочки, склянки і тарілки із золотим обідком.

Асоціація кореспондентів Білого дому попередила, що виносити речі з літака заборонено.

Минулого місяця асоціація надіслала журналістам електронного листа, в якому зазначила, що така поведінка погано відображається на преспулі – групі журналістів, які подорожують з президентом – і має бути припинена.

Брати предмети з логотипом Air Force One, включаючи столові прилади та рушники, було звичним явищем протягом багатьох років, пише ВВС.

Кореспондент "Голосу Америки" в Білому домі Міша Комадовський навіть зібрав колекцію речей зі своїх поїздок на літаку президента.

"Я не вчинив нічого поганого, збираючи цю колекцію", — сказав він BBC News, тримаючи паперовий стаканчик із логотипом Air Force One, який "просто забув викинути".

Журналістам іноді дають на пам'ять маленькі пакетики шоколадних цукерок M&M's, прикрашені автографом президента.

журналістиДжо Байденвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Лазівки в санкціях. Як росіяни використовують криптовалюту tether для тіньової торгівлі деталями для зброї – WSJ
Політика
Лазівки в санкціях. Як росіяни використовують криптовалюту tether для тіньової торгівлі деталями для зброї – WSJ
Переклад iPress – 02 квітня 2024, 16:36
Ердоган зазнав першої суттєвої поразки за два десятиліття. Чи його ера добігає кінця? – західні ЗМІ
Політика
Ердоган зазнав першої суттєвої поразки за два десятиліття. Чи його ера добігає кінця? – західні ЗМІ
Переклад iPress – 02 квітня 2024, 12:34
Дивні звички попів Крайньої Півночі росії. Експансія руського патріархату від Норвегії до Африки – Елізабет Бро
Політика
Дивні звички попів Крайньої Півночі росії. Експансія руського патріархату від Норвегії до Африки – Елізабет Бро
Переклад iPress – 02 квітня 2024, 08:26
Китай має ліцензію на шпигунство. Час її відкликати – Едвард Лукас
Технології
Китай має ліцензію на шпигунство. Час її відкликати – Едвард Лукас
Переклад iPress – 01 квітня 2024, 16:20
Треба донатити. Україна тримається в умовах значного дефіциту боєприпасів – Філліпс О'Брайен
Бізнес & Фінанси
Треба донатити. Україна тримається в умовах значного дефіциту боєприпасів – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 01 квітня 2024, 12:46
Запитання та відповіді. Gripen з ракетами Метеор були б корисними в повітряній війні України – Том Купер
Технології
Запитання та відповіді. Gripen з ракетами Метеор були б корисними в повітряній війні України – Том Купер
01 квітня 2024, 01:50
Вашингтон недбало ставиться до нацбезпеки. Чи дослухається Байден до своїх радників з оборони та нацбезпеки? – The Hill
Політика
Вашингтон недбало ставиться до нацбезпеки. Чи дослухається Байден до своїх радників з оборони та нацбезпеки? – The Hill
Переклад iPress – 29 березня 2024, 15:54
Це дальність, дурню. Українські F-16 поки не зможуть протистояти російським Су-35 з ракетами Р-37. Частина 3 – Том Купер
Технології
Це дальність, дурню. Українські F-16 поки не зможуть протистояти російським Су-35 з ракетами Р-37. Частина 3 – Том Купер
Переклад iPress – 29 березня 2024, 12:11
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється