Журналістів попросили припинити розбирати на сувеніри речі з офіційного літака Байдена

Кореспондент "Голосу Америки" в Білому домі Міша Комадовський навіть зібрав колекцію речей зі своїх поїздок на літаку президента.

Журналістів з пулу Білого дому закликали не красти речі з президентського літака Air Force One, яким користується Джо Байден.



Про це повідомляє BBC.

Інвентаризація літака Air Force One після візиту Байдена на західне узбережжя США в лютому виявила, що з його прессекції зникло кілька предметів.



Серед речей, які зникли з літака, – фірмові наволочки, склянки і тарілки із золотим обідком.

Асоціація кореспондентів Білого дому попередила, що виносити речі з літака заборонено.

Минулого місяця асоціація надіслала журналістам електронного листа, в якому зазначила, що така поведінка погано відображається на преспулі – групі журналістів, які подорожують з президентом – і має бути припинена.

Брати предмети з логотипом Air Force One, включаючи столові прилади та рушники, було звичним явищем протягом багатьох років, пише ВВС.

Кореспондент "Голосу Америки" в Білому домі Міша Комадовський навіть зібрав колекцію речей зі своїх поїздок на літаку президента.

"Я не вчинив нічого поганого, збираючи цю колекцію", — сказав він BBC News, тримаючи паперовий стаканчик із логотипом Air Force One, який "просто забув викинути".

Журналістам іноді дають на пам'ять маленькі пакетики шоколадних цукерок M&M's, прикрашені автографом президента.