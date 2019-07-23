CУСПІЛЬСТВО НОВИНИГриба незаконно засудили в Росії на шість років колонії за нібито заклики до тероризму.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Верховному суд Росії вирок Павлові Грибу визнали "законним"
Верховний суд Росії визнав законним вирок українцю Павлу Грибу
Фото:"Громадське"
Раніше стало відомо, що 23 липня Верховний суд Російської Федерації розгляне апеляцію на вирок 21-річному українцю Павлові Грибу.
22 березня російський суд оголосив вирок у справі українця Павла Гриба, обвинуваченого там у "сприянні терористичній діяльності", – 6 років ув’язнення, повідомляє "Громадське".
Нагадаємо, українського політв'язня Павла Гриба, обвинуваченого в схилянні до теракту росіянки Тетяни Єршової, російський суд засудив до шести років позбавлення волі.
Міністерство закордонних справ висловило протест через рішення російського суду у справі політв'язня Павла Гриба та вимагає негайно скасувати незаконний вирок у справі.
Родина українського 20-річного політв'язня Павла Гриба не сподівається на задоволення апеляції на вирок, яким Павла засудили до 6 років позбавлення волі. Єдиним шляхом звільнення вважають обмін між Україною та Росією.
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