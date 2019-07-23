У Верховному суд Росії вирок Павлові Грибу визнали "законним" Верховний суд Росії визнав законним вирок українцю Павлу Грибу

Гриба незаконно засудили в Росії на шість років колонії за нібито заклики до тероризму.

Фото:"Громадське"

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