Зеленський: Росія має повернути Україні полонених моряків не в рамках обміну
"Ми не кажемо про обмін з приводу наших моряків, моряків нам повинні повернути", – сказав Зеленський журналістам в Києві, інформують в "Радіо Свобода".
"Ми готові Вишинського обміняти. Сенцов – це як приклад, ми готові обміняти на Сенцова, але це не розмінна монета", – сказав Зеленський.
За даними Міністерства закордонних справ, Росія незаконно утримує понад 70 українців. До цього числа не входять 24 українські моряки, захоплені Росієюбіля Керченської протоки наприкінці листопада 2018 року.
Нагадаємо, уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова запропонувала звільнити утримуваних у Російській Федерації 24-х військовополонених українських моряків під її особисте зобов'язання.
Напередодні Лефортівський суд Москви продовжив арешт на три місяці до 24 жовтня третій групі моряків: Юрію Без'язичному, Юрію Будзило, Володимиру Лісовому, Богдану Небилиці, Євгену Семидоцькому, Андрію Ейдеру.
Також термін продовжили співробітникам СБУ Василю Сороці і шістьом морякам серед яких – Андрій Артеменко, Володимир Варимез, Владислав Костишин, Олег Мельничук, Сергій Чуліба та Віктор Беспальченко.
Раніше Лефортівський суд Москви продовжив арешт на три місяці представнику СБУ Андрію Драчу та п’ятьом морякам Михайлу Власюку, Богдану Головашу, Денису Гриценку, В’ячеславу Зінченку, Сергію Попову.
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