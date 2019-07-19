ПОЛІТИКА НОВИНИВін додав, що Росія повинна виконувати свої зобов’язання в рамках Мінських угод.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Волкер: Видача Росією паспортів жителям Донбасу суперечить Мінським угодам
Спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер заявив, що дії Росії щодо прискореного надання громадянства жителям українських районів Донецької і Луганської областей суперечать зусиллям із досягнення миру на Донбасі
Фото: з відкритих джерел
"Прискорення видачі російських паспортів українським громадянам суперечить духу Мінських угод і ставить під загрозу зусилля зі встановлення миру для громадян України", – написав Волкер на сторінці у Twitter, йдеться в "Радіо Свобода"
Нагадаємо, Президент Росії Володимир Путін розповсюдив можливість отримання російського громадянства у спрощеному порядку на жителів підконтрольної Україні частини Донбасу.
Додамо, 14 червня у Росії почали видавати російські паспорти жителям окупованих територій Донецької та Луганської областей.
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