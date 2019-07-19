Волкер: Видача Росією паспортів жителям Донбасу суперечить Мінським угодам Спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер заявив, що дії Росії щодо прискореного надання громадянства жителям українських районів Донецької і Луганської областей суперечать зусиллям із досягнення миру на Донбасі

Він додав, що Росія повинна виконувати свої зобов’язання в рамках Мінських угод.

Фото: з відкритих джерел

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію