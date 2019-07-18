Тимошенко: якщо зниження тарифів немає, значить хтось досі сподівається на цьому заробити
"Президент, керівник уряду і його міністри – всі вони не могли не бачити, що на газ поставлена завищена прибутковість, що люди просто не можуть платити за такиси тарифами. Відтак, це означає, що це було зроблено свідомо. Що був намір забрати гроші в людей, керуючись їхнім безпорадним станом. Тобто вони всі співучасники в пограбуванні громадян і мають відповідати за свої дії за кримінальним кодексом", - вважає лідер "Батьківщини", повідомляє LB.ua.
На її думку, якщо ніхто не понесе покарання, "це стане сигналом для наступних посадовців, що в людей можна забрати все, і нікому нічого за це не буде".
"Це іспит для нового президента: чи готовий він навести лад у державі, чи стане він на бік людей", – впевнена голова партії.
Вона закликала українців придивлятися не до загальних гасел, а до конкретних, фактичних рішень.
"Якщо за два місяці немає натяку на зниження тарифів, то значить, що щось не так. Це означає, що хтось все ще сподівається на цьому заробити", – обурилася лідер "Батьківіщини".
Нагадаємо, що Апеляційний суд визнав незаконним підвищення тарифів на газ і тепло у 2016 році.
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