Суд у Москві продовжив арешт третій групі українських моряків

Лефортівський суд Москви продовжив арешт на три місяці до 24 жовтня третій групі моряків: Юрію Без'язичному, Юрію Будзило, Володимиру Лісовому, Богдану Небилиці, Євгену Семидоцькому, Андрію Ейдеру.

Таким чином, суд задовольнив клопотання слідчих ФСБ Росії, повідомляє "Громадське".

Засідання проводили у закритому режимі. До суду приїхали родичі військовополонених. Моряки не відповідали на питання судді, які не стосувалися їх імені, дати народження та звання.

Захисники українців наполягали на тому, що вони є військовополоненими. У ході засідання адвокати заявили клопотання про долучення до матеріалів справи наказу Міжнародного трибуналу з морського права про негайне звільнення моряків та суден, докладу Уповноваженого верховного комісара ООН по правам людини та двох резолюцій ПАСЄ. Але суд відмовив у задоволенні даного клопотання.

Нагадаємо, що за словами обмудсмена Людмили Денісової, Україна включила військовополонених моряків, яких тримають у Російській Федерації, до списків утримуваних осіб, якими мають намір обмінятися.

Останній великий обмін полоненими на Донбасі відбувся в грудні позаминулого року. Україна тоді віддала 233 людей і отримала 73. При цьому зазначалося, що звільнення полонених не завершено і процес слід продовжити.