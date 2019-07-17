Суд у Москві продовжив арешт третій групі українських моряків
Таким чином, суд задовольнив клопотання слідчих ФСБ Росії, повідомляє "Громадське".
Засідання проводили у закритому режимі. До суду приїхали родичі військовополонених. Моряки не відповідали на питання судді, які не стосувалися їх імені, дати народження та звання.
Захисники українців наполягали на тому, що вони є військовополоненими. У ході засідання адвокати заявили клопотання про долучення до матеріалів справи наказу Міжнародного трибуналу з морського права про негайне звільнення моряків та суден, докладу Уповноваженого верховного комісара ООН по правам людини та двох резолюцій ПАСЄ. Але суд відмовив у задоволенні даного клопотання.
Нагадаємо, що за словами обмудсмена Людмили Денісової, Україна включила військовополонених моряків, яких тримають у Російській Федерації, до списків утримуваних осіб, якими мають намір обмінятися.
Останній великий обмін полоненими на Донбасі відбувся в грудні позаминулого року. Україна тоді віддала 233 людей і отримала 73. При цьому зазначалося, що звільнення полонених не завершено і процес слід продовжити.
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