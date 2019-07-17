ПОЛІТИКА НОВИНИТак, ще три місяці за ґратами в російській тюрмі проведуть співробітник СБУ Василь Сорока і шестеро моряків – Андрій Артеменко, Володимир Варимез, Владислав Костишин, Олег Мельничук, Сергій Чуліба та Віктор Беспальченко.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Другій групі утримуваних у Росії українських моряків продовжили арешт
Лефортовський суд Москви на засіданні у середу продовжив арешт до 24 жовтня другій групі українських моряків, утримуваних у Москві
Фото: Станіслав Красільніков
Російський суд, як і у випадку з першою групою українських військових, задовольнив клопотання слідчих ФСБ Росії на закритому засіданні, йдеться у "Радіо Свобода".
Нагадаємо, напередодні Лефортівський суд Москви продовжив арешт на три місяці представнику СБУ Андрію Драчу та п’ятьом морякам Михайлу Власюку, Богдану Головашу, Денису Гриценку, В’ячеславу Зінченку, Сергію Попову.
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17 07 2019 13:56 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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