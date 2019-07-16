ГПУ викликала Портнова на допит у справі Майдану

Генпрокуратура оприлюднила повітку про виклик на допит заступника Адміністрації президента часів Януковича Андрія Портнова у справі Майдану.

Повістка опублікована на сайті ГПУ.

Прийти на допит Портнов повинен до управління спецрозслідувань ГПУ 19 липня об 11:00.

Допитувати його будуть як свідка у справі про перешкоджання Євромайдану у листопаді 2013 - лютому 2014-го, щодо зловживання владою правоохоронцями та організації умисних вбивств.

Андрій Портнов, який обіймав посаду радника екс-президента Віктора Януковича у 2011–2014 роках, 19 травня повернувся в Україну після п’ятирічної відсутності. У 2014 році Портнов виїхав з України, певний час жив у Росії, а потім переїхав до Відня.

У березні 2018-го СБУ порушила справу про держзраду щодо екс-заступника глави АП часів Януковича Портнова. Через це Портнов подав позов до суду на Службу безпеки України.

6 березня 2014-го ЄС запровадив санкції проти 18 громадян України, підозрюваних у незаконному привласненні державних коштів і причетності до порушень прав людини. Серед них був і колишній голова адміністрації президента Януковича Андрій Портнов.

Пізніше в березні 2015-го Європейський союз продовжив санкції, але виключив зі списку Андрія Портнова.

Нагадаємо, що Підконтрольний Медведчуку NewsOne запустив програму з екс-заступником глави АП Януковича Портновим