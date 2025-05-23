Ексрадник Януковича Портнов напередодні вбивства був в Україні

Він зустрічався із з топ-посадовцями.

Тіньовий куратор судів і наближений до колишнього президента Віктора Янкуовича Андрій Портнов за кілька днів до власного вбивства у Мадриді був в Україні та мав зустріч з топ-посадовцями, відповідальними за роботу правоохоронних органів.

Про це повідомляє УП із посиланням на джерела.

Щонайменше три співрозмовників видання сказали, що в найближчому оточенні і правоохоронних органах повідомили, що Андрій Портнов перебував в Україні 17-18 травня.

Він мав зустріч з топ-посадовцями, які відповідальні за роботу правоохоронних органів.

Нагадаєммо, що в цю середу Андрія Портнова вбили в Іспанії.

Однак в Іспанії засекретили розслідування вбивства Портнова.