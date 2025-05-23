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ПОЛІТИКА

В Іспанії засекретили розслідування вбивства Портнова – ЗМІ

23 травня 2025, 08:31
В Іспанії засекретили розслідування вбивства Портнова – ЗМІ
Фото: glavcom.ua
Слідчі не виключають, що йдеться про роботу професійних кілерів.

Вранці 21 травня 2025 року в столиці Іспанії — Мадриді — було вбито проросійського політика, колишнього заступника глави Адміністрації президента України Віктора Януковича Андрія Портнова. Стрілянина сталася біля Американської школи, куди політик щойно відвіз своїх двох доньок. Портнов перебував за кермом автомобіля Mercedes, коли в нього відкрили вогонь. Смертельним виявився постріл у голову, загалом він отримав щонайменше три вогнепальні поранення.

Про це пише EFE з посиланням на джерела у Вищому суді справедливості Мадриду.

За попередніми даними, нападник зробив щонайменше девʼять пострілів у спину, після чого зник з місця злочину. На місці події було знайдено девʼять гільз. Поліція Іспанії наразі розшукує трьох осіб, які, ймовірно, причетні до злочину — стрілка та двох його спільників. Правоохоронці вивчають відео з камер спостереження в навколишній місцевості, зокрема з університетського гуртожитку, розташованого навпроти школи. Це може допомогти ідентифікувати транспорт, на якому зловмисники втекли.

Розслідуванням займається так звана група V з розслідування вбивств, криміналістична та інформаційна бригади Національної поліції Іспанії. Суддя Вищого суду справедливості Мадриду, яка веде справу, оголосила матеріали розслідування засекреченими.

Серед можливих версій вбивства розглядаються зведення рахунків, борги або політичні мотиви. Слідчі не виключають, що йдеться про роботу професійних кілерів.

За кілька місяців до вбивства Андрій Портнов здійснив спробу переоформити своє майно — зокрема, елітний маєток у селищі Козин Київської області, вартістю 2,5 млн євро — на своїх дітей. За інформацією іспанського видання El Pais, Портнов звертався до нотаріуса в Мадриді, ймовірно, з метою приховати активи або уникнути можливої конфіскації у випадку санкцій або кримінального переслідування.

На момент смерті Портнов перебував під санкціями США. У грудні 2021 року американська влада внесла його до санкційного списку, що передбачає заборону на в’їзд до США та замороження активів в американських банках.

ІспаніявбивствоАндрій Портнов

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