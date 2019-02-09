ДБР відмовилося відкрити розслідування проти Портнова за заявами Чорновол

Колишня депутатка Верховної Ради Тетяна Чорновол заявила, що Державне бюро розслідувань відмовилося відкрити кримінальні провадження щодо колишнього заступника голови Адміністрації президента Андрія Портнова.

"Керівник ДБР Роман Труба відмовився внести в ЄРДР заяви про злочини Портнова. Хоча відмова в прийнятті та реєстрації заяви або повідомлення про кримінальне правопорушення не допускається (ч. 4 ст. 214 КПК України)", - написала Чорновол, повідомляє LB.ua.

Заяви стосуються "узурпації влади" Портновим і можливих зловживань на державній посаді в інтересах комерційної структури.

Чорновіл зазначила, що, незважаючи на обіцянки Труби відкрити кримінальні справи і перевірити викладені факти, вона отримала дві відмови.

"При особистій зустрічі Труба виправдовувався, що ДБР відкрило цілий букет політично замовних кримінальних справ за заявами самого Портнова, оскільки не могло відмовити згідно з КПК. Саме цим Труба пояснив порушення, наприклад, такої антидержавної кримінальної справи, де називається "злочином"... контрнаступ ЗСУ на Донбасі 2014 року, у результаті якого було звільнено 70 відсотків території Донбасу. На цій зустрічі я повідомила Трубі, що готую заяви про злочини Портнова. Він мені гарантував, що порушить кримінальні справи і перевірить викладені факти", - написала Чорновол.

Раніше Генпрокуратура оприлюднила повістку про виклик на допит заступника Адміністрації президента часів Януковича Андрія Портнова у справі Майдану.

Нагадаємо, що 19 травня Портнов повернувся в Україну. 20 травня його уклав з поліцією договір про охорону.

У березні Національне антикорупційне бюро закрило справу по незаконному збагаченню Портнова.