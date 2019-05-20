Портнов заявив, що у Києві його охороняють поліцейські з автоматами

Портнов в 2014 році виїхав з країни. З тих пір він жив у Москві та Відні

Екс-заступник глави Адміністрації президента Віктора Януковича Андрій Портнов каже, що після повернення в Україну почувається в безпеці, оскільки його "охороняють поліцейські з автоматами".

"Я почуваюся в безпеці. Я заздалегідь звернувся до відповідних організацій у зв'язку з постійними погрозами, які мені надходили. Тому я уклав офіційний договір з органами поліції, і мою охорону забезпечують поліцейські з автоматичною зброєю. Зараз я спокійно пересуваюся по Києву", - сказав Портнов в інтерв'ю телеканалу Newsone.

За словами юриста, в разі якихось акцій чи заворушень він "не збирається залишатися в стороні", зазначає телеканал.

Нагадаємо, що 19 травня Андрій Портнов повернувся в Україну.