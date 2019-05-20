Портнов заявив, що у Києві його охороняють поліцейські з автоматами
"Я почуваюся в безпеці. Я заздалегідь звернувся до відповідних організацій у зв'язку з постійними погрозами, які мені надходили. Тому я уклав офіційний договір з органами поліції, і мою охорону забезпечують поліцейські з автоматичною зброєю. Зараз я спокійно пересуваюся по Києву", - сказав Портнов в інтерв'ю телеканалу Newsone.
За словами юриста, в разі якихось акцій чи заворушень він "не збирається залишатися в стороні", зазначає телеканал.
Нагадаємо, що 19 травня Андрій Портнов повернувся в Україну.
Після перемоги на президентських виборах Володимира Зеленського, Портнов анонсував повернення в Україну у травні.
Під час президентства Віктора Януковича Портнов був заступником глави Адміністрації Президента, він брав участь в написанні т.зв. "Диктаторських законів", курирував в АП правові питання.
У березні 2018 СБУ відкрила справу про держзраду Портнова.
Нагадаємо, що виборчу кампанію кандидата в президенти Володимира Зеленського фінансували не лише його друзі і колеги, а й люди, пов'язані з оточенням Андрія Портнова і Павла Фукса. Дані оприлюднено в офіційному звіті кандидата, опублікованому на сайті Нацагентства запобігання корупції.
Офіційно в команді Володимира Зеленського заперечують причетність Портнова до неї. Однак, за інформацією видання LB.ua нардеп Валерій Писаренко, заступник голови депутатської групи "Відродження" та давній соратник Портнова, взяв на себе роль неформального представника Володимира Зеленського у Верховній Раді.
Раніше, український олігарх Ігор Коломойський заявив, що Портнов не має стосунку до команди новообраного президента України Володимира Зеленського.
Водночас, він підтвердив, що вже 20 років перебуває в хороших стосунках з Портновим. Крім того, Коломойський спростував припущення, що головний "юрист Януковича" допомагає йому у вирішенні питань, пов'язаних з "ПриватБанком".
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