Коломойський спростував причетність Портнова до команди Зеленського
Крім того, Коломойський в інтерв'ю Bihus.info. спростував припущення, що Портнов допомагає йому у вирішенні питань, пов'язаних з "ПриватБанком".
Водночас олігарх заявив, що сам він уже 20 років перебуває в хороших стосунках з Портновим, і додав, що остання зустріч з екс-заступником голови АП у нього відбулася за день до запису інтерв'ю.
За словами Коломойського, в ті дні Портнов перебував в Ізраїлі.
Додамо, колишній заступник глави Адміністрації Януковича Андрій Портнов збирається повернутися в Україну в наступному місяці.
Офіційно в команді Володимира Зеленського заперечують причетність Портнова до неї. Однак, за інформацією видання LB.ua нардеп Валерій Писаренко, заступник голови депутатської групи "Відродження" та давній соратник Портнова, взяв на себе роль неформального представника Володимира Зеленського у Верховній Раді.
Під час президентства Віктора Януковича Портнов був заступником глави Адміністрації Президента, він брав участь в написанні т.зв. "Диктаторських законів", курирував в АП правові питання.
У березні 2018 СБУ відкрила справу про держзраду Портнова.
Нагадаємо, що виборчу кампанію кандидата в президенти Володимира Зеленського фінансували не лише його друзі і колеги, а й люди, пов'язані з оточенням Андрія Портнова і Павла Фукса. Дані оприлюднено в офіційному звіті кандидата, опублікованому на сайті Нацагентства запобігання корупції.
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