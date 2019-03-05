Коломойський спростував причетність Портнова до команди Зеленського

Олігарх підтвердив, що вже 20 років перебуває в хороших стосунках з Портновим

Український олігарх Ігор Коломойський заявив, що колишній заступник глави Адміністрації президента України часів президентства Віктора Януковича Андрій Портнов не має стосунку до команди новообраного президента України Володимира Зеленського.

Крім того, Коломойський в інтерв'ю Bihus.info. спростував припущення, що Портнов допомагає йому у вирішенні питань, пов'язаних з "ПриватБанком".

Водночас олігарх заявив, що сам він уже 20 років перебуває в хороших стосунках з Портновим, і додав, що остання зустріч з екс-заступником голови АП у нього відбулася за день до запису інтерв'ю.

За словами Коломойського, в ті дні Портнов перебував в Ізраїлі.

Додамо, колишній заступник глави Адміністрації Януковича Андрій Портнов збирається повернутися в Україну в наступному місяці.