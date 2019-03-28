Виборчу кампанію Зеленського фінансували люди, пов'язані з Портновим і Фуксом

Виборчу кампанію кандидата в президенти Володимира Зеленського фінансували не лише його друзі і колеги, а й люди, пов'язані з оточенням Андрія Портнова і Павла Фукса. Дані оприлюднено в офіційному звіті кандидата, опублікованому на сайті Нацагентства запобігання корупції.

Докладний розбір звіту опублікував журналіст "Наших грошей" Юрій Ніколов на своїй сторінці у Фейсбуці. Він зазначив, що донори кампанії Зеленського роблять п'яти- і шестизначні внески, кілька людей у лютому пожертвували від 1,5 до 3 млн гривень. Про це повідомляє LB.ua.

Серед найбільших жертводавців - дружина Зеленського Олена (1,5 мільйона), брати Шефіри (кожен по 1,5 мільйона), їхні родички Олена і Лариса Шефіри (по 1 млн), 1,8 млн перерахував Євген Ярмилко, партнер Шефіра по компанії "ІНВЕСТ АНІМА".

"Серед жертводавців виявилася порівняно велика група юристів, пов'язаних з Андрієм Портновим і Андрієм Богданом, якого називають чи не головним у штабі Зеленського. Жертвували вони порівняно небагато, хто п'ятдесят, хто сотню (тисяч грн)", - написав Ніколов.

"Євген Веничук й Ігор Мендограло - відповідно колишній директор і актуальний підписант фірми «Укррослізинг», яка "віджала" через суд у Києва 2 ярди грошей за вагони метрополітену. Ці юристи якраз увійшли у фірму, коли вона перейшла Фуксу, і забезпечили їй судову перемогу. Раніше Веничук офіційно світився як партнер Гранцева, який є партнером Портнова", - написав Ніколов.

400 тисяч відправила Валентина Стародубцева - бухгалтер адвокатського об'єднання "Пукшин і партнери", де старшим партнером працює Андрій Богдан. Саме його називають поза очі тіньовим керівником штабу Зеленського. Хоча офіційний голова штабу Іван Баканов запевняє, що Богдан їм допомагає тільки як юрист.

НАЗК передало в поліцію матеріали про можливі неправомірні внески у виборчий фонд Зеленського

Серед жертводавців також:

Володимир Макар, адвокат і колишній помічник Портнова в Раді, коли той був депутатом БЮТ (148 тисяч);

100 тисяч - Анна Косінова, адвокат АТ "Колегія правозахисників", яке очолює дружній до Портнова Іван Гранцев;

127 тисяч - Оксана Мангул, адвокат юркомпанії "Корпоративні технології", якою також керує Гранцев.

Гроші на кампанію Зеленського передавали Ірина Спринська, адвокат, колись помічниця нардепа від БЮТ Володимира Пилипенка, який входив у групу "молодих юристів" Портнова, Костянтин Гранич (теж був помічником Пилипенка) і Карина Микитян (була помічницею Портнова і Пилипенка).

100 тисяч пожертвував Євген Веничук, керівник Центру фінансового лізингу, за позовом якого торік арештували рахунки "Укргазвидобування". Веничука журналісти пов'язували з оточенням Сергія Льовочкіна й Андрія Портнова. А от офшорна частина його фірми пов'язана вже з бізнесменом Павлом Фуксом.

Додамо, що шоумен і кандидат у президенти Володимир Зеленський має незадекларовану 15-кімнатну віллу в італійському місті Форте-дей-Мармі.

Нагадаємо, що Національне агентство з питань запобігання корупції передало до Національної поліції матеріали про неправомірні внески до виборчого фонду кандидата в президенти Володимира Зеленського.