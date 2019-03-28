Зеленський приховав італійський маєток на "курорті російських олігархів", – "Слідство.Інфо"

Шоумен і кандидат у президенти Володимир Зеленський має незадекларовану 15-кімнатну віллу в італійському місті Форте-дей-Мармі.

"Це містечко уподобали російські багатії - тут відпочивають Роман Абрамович, Олег Дерипаска та члени родини Бориса Єльцина. Згадки про віллу в декларації Зеленського немає", – йдеться у матеріалі "Слідство.Інфо".

Зазначається, що кандидат вказав у декларації 4 квартири в Києві, заміський будинок, а також квартири в Ялті та Великій Британії.

Але Зеленський не згадав про віллу в Італії, якою, за даними журналістів, він володіє разом із дружиною Оленою.

"Згідно з документами, отриманими "Слідством.Інфо", у 2017 році італійська фірма San Tommaso S.R.L., задекларована Зеленським, придбала 15-кімнатний будинок у тосканському містечку Форте-дей-Мармі", – зазначають розслідувачі.

Будинок розташований в 600 метрах від моря – вісім хвилин пішки до пляжу. Фірма заплатила за нього 3,8 мільйона євро.

"Форте-дей-Мармі відомий в Італії як місце, де хазяйнують росіяни. Десять років тому, коли серед російських багатіїв з’явилася мода купувати нерухомість у цьому містечку, російські медіа називали її "московською провінцією", – додають журналісти.

Зокрема, в італійському місті розташовані будинки Романа Абрамовича, Олега Дерипаски та Михайла Прохорова.

Журналісти стверджують, що запитали у Зеленського, чому нерухомість не вказана в його декларації, чи користується він віллою та чому обрав саме це місто.

Прес-служба кандидата відповіла лише, що його декларація "заповнена в повній відповідності з чинним законодавством України".

Нагадаємо, що Національне агентство з питань запобігання корупції передало до Національної поліції матеріали про неправомірні внески до виборчого фонду кандидата в президенти Володимира Зеленського.