Зеленський приховав італійський маєток на "курорті російських олігархів", – "Слідство.Інфо"
"Це містечко уподобали російські багатії - тут відпочивають Роман Абрамович, Олег Дерипаска та члени родини Бориса Єльцина. Згадки про віллу в декларації Зеленського немає", – йдеться у матеріалі "Слідство.Інфо".
Зазначається, що кандидат вказав у декларації 4 квартири в Києві, заміський будинок, а також квартири в Ялті та Великій Британії.
Але Зеленський не згадав про віллу в Італії, якою, за даними журналістів, він володіє разом із дружиною Оленою.
"Згідно з документами, отриманими "Слідством.Інфо", у 2017 році італійська фірма San Tommaso S.R.L., задекларована Зеленським, придбала 15-кімнатний будинок у тосканському містечку Форте-дей-Мармі", – зазначають розслідувачі.
Будинок розташований в 600 метрах від моря – вісім хвилин пішки до пляжу. Фірма заплатила за нього 3,8 мільйона євро.
"Форте-дей-Мармі відомий в Італії як місце, де хазяйнують росіяни. Десять років тому, коли серед російських багатіїв з’явилася мода купувати нерухомість у цьому містечку, російські медіа називали її "московською провінцією", – додають журналісти.
Зокрема, в італійському місті розташовані будинки Романа Абрамовича, Олега Дерипаски та Михайла Прохорова.
Журналісти стверджують, що запитали у Зеленського, чому нерухомість не вказана в його декларації, чи користується він віллою та чому обрав саме це місто.
Прес-служба кандидата відповіла лише, що його декларація "заповнена в повній відповідності з чинним законодавством України".
Нагадаємо, що Національне агентство з питань запобігання корупції передало до Національної поліції матеріали про неправомірні внески до виборчого фонду кандидата в президенти Володимира Зеленського.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Генштаб виклав документальний фільм про бої за Дебальцеве, - ВІДЕО
- ВІДЕО Трамп опублікував відео виступу під пісню гурту R.E.M, Twitter видалив його після скарги
- ВІДЕО Депутат Шахов облив водою Насірова в прямому ефірі, - ВІДЕО
- Хто замовляє "чорнуху" та Facebook-рекламу для топ-кандидатів у Президенти?Україна – одна з перших країн, для яких Facebook почав публікувати дані про витрати на політичну рекламу та її аудиторію
- Як кандидати в президенти ставляться до прав ЛГБТ?В Україні значна частина населення не лише не підтримує ЛГБТ-спільноту, а й відкрито зневажає її представників. Ба більше, часто політтехнологи будують чорний піар на плітках про "не таку" орієнтацію кандидата