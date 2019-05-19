Портнов повернувся в Україну

"Друзі, понад 5 років я не був у своїй країні"

Екс-заступник глави адміністрації президента-втікача Віктора Януковича Андрій Портнов заявив про повернення в Україну.

"Друзі, понад 5 років я не був у своїй країні. І сьогодні хочу дати впевнений сигнал тисячам людей, які залишили Україну - час повертатися, будувати і відновлювати. Привіт, моя дорога Батьківщина!", - повідомив Портнов у своєму Тelegram-каналі 19 травня.

Нагадаємо, що після перемоги на президентських виборах Володимира Зеленського, Портнов анонсував повернення в Україну у травні.

Під час президентства Віктора Януковича Портнов був заступником глави Адміністрації Президента, він брав участь в написанні т.зв. "Диктаторських законів", курирував в АП правові питання. У березні 2018 СБУ відкрила справу про держзраду Портнова. Нагадаємо, що виборчу кампанію кандидата в президенти Володимира Зеленського фінансували не лише його друзі і колеги, а й люди, пов'язані з оточенням Андрія Портнова і Павла Фукса. Дані оприлюднено в офіційному звіті кандидата, опублікованому на сайті Нацагентства запобігання корупції.

Офіційно в команді Володимира Зеленського заперечують причетність Портнова до неї. Однак, за інформацією видання LB.ua нардеп Валерій Писаренко, заступник голови депутатської групи "Відродження" та давній соратник Портнова, взяв на себе роль неформального представника Володимира Зеленського у Верховній Раді.

Раніше, український олігарх Ігор Коломойський заявив, що Портнов не має стосунку до команди новообраного президента України Володимира Зеленського.

Водночас, він підтвердив, що вже 20 років перебуває в хороших стосунках з Портновим. Крім того, Коломойський спростував припущення, що головний "юрист Януковича" допомагає йому у вирішенні питань, пов'язаних з "ПриватБанком".