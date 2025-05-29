Портнов перед вбивством мав зустріч із Татаровим і Сухачовим – ЗМІ

Проте з якою метою і що саме обговорювалось - не відомо.

За кілька днів до вбивства в Іспанії тіньовий куратор судів тіа наближений до колишнього президента Януковича юрист Андрій Портнов був в Україні і зустрічався з заступником керівника Офісу президента Олегом Татаровим і директором ДБР Олексієм Сухачовим.

Про це йдеться у статті Української правди.

Видання пише, що інформацію про перебування Портнова Україні 17-18 травня підтвердили чотири різних джерела.

Вони сказали, що тіньовий куратор судів у ці дні мав зустрічі з топ-посадовцями.

"Під час цього візиту Портнов зустрічався з топовими посадовцями, відповідальними за роботу правоохоронних органів, зокрема із заступником керівника Офісу президента Олегом Татаровим і директором ДБР Олексієм Сухачовим", - пишуть журналісти.

Всі співрозмовники видання зазначила, що не знають, які теми обговорювали на цих зустрічах.

Нагадаємо, що 23 травня Андрія Портнова вбили в Іспанії.

Пізніше в Іспанії засекретили розслідування вбивства Портнова.