Янукович "працював над вступом України до ЄС" – несподіване звернення у росЗМІ

Янукович здивував українців, заявививши, що нібито працював над зближенням України з ЄС.

На екранах росЗМІ неочікувано з’явився втікач Віктор Янукович, який заявив, що робив все для вступу України в ЄС.

російські пропагандистські ЗМІ неочікувано "відкопали" колишнього президента-втікача Віктора Януковича.

Відео звернення зрадника поширили у Мережі.

Янукович здивував українців, заявививши, що нібито працював над зближенням України з ЄС і "ставив завдання вступу України до ЄС". Водночас, він поскаржився, що «європейці поводилися некоректно» і «проявляли високомірність.

Також Янукович заявив, що був "категоричним противником вступу України в НАТО" і додав, що членство в Альянсі призвели би до "громадянської війни".

Для чого кремль "вкинув" в інформаційний простір заяву втікача, який давно не має ніякого щонайменшого авторитету серед українців, навіть серед своїх земляків на окупованому Донбасі, наразі невідомо.