Януковича заочно засудили до 15 років ув'язнення

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) оголосив вирок четвертому президенту України Вікторові Януковичу, котрий 2014-го втік до росії, у справі про заволодіння угіддями "Сухолуччя" в Київській області.

Вироком суду Януковича визнали винуватим у заволодінні земельною ділянкою лісового фонду на території Сухолуцької сільради площею 17,5 га й орієнтовною вартістю понад 22 млн грн. Його засудили за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України – привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

Також суд позбавив Януковича на три роки права обіймати державні посади й конфіскував усе його майно. Спільника президента-втікача, як указали в САП, визнано винуватим у співучасті у злочині. Водночас суд звільнив особу від відбування покарання на підставі закінчення строків притягнення до відповідальності, указали у прокуратурі.

"Зважаючи на те, що всі обвинувачені перебувають у розшуку, щодо них здійснювалося спеціальне судове провадження (in absentia)", – додали в САП.

Вирок суду набирає законної сили за 30 днів із дня проголошення, якщо його не оскаржать в апеляційному порядку.