Януковича заочно засудили до 15 років ув'язнення

20 січня 2026, 14:07
Януковича заочно засудили до 15 років ув'язнення
Віктор Янукович. Фото: tsn.ua
Також суд позбавив Януковича на три роки права обіймати державні посади й конфіскував усе його майно.
Вищий антикорупційний суд (ВАКС) оголосив вирок четвертому президенту України Вікторові Януковичу, котрий 2014-го втік до росії, у справі про заволодіння угіддями "Сухолуччя" в Київській області.
 
Про це повідомила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) у Telegram.
 
Вироком суду Януковича визнали винуватим у заволодінні земельною ділянкою лісового фонду на території Сухолуцької сільради площею 17,5 га й орієнтовною вартістю понад 22 млн грн. Його засудили за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України – привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. 
 
Також суд позбавив Януковича на три роки права обіймати державні посади й конфіскував усе його майно. Спільника президента-втікача, як указали в САП, визнано винуватим у співучасті у злочині. Водночас суд звільнив особу від відбування покарання на підставі закінчення строків притягнення до відповідальності, указали у прокуратурі. 
 
"Зважаючи на те, що всі обвинувачені перебувають у розшуку, щодо них здійснювалося спеціальне судове провадження (in absentia)", – додали в САП. 
 
Вирок суду набирає законної сили за 30 днів із дня проголошення, якщо його не оскаржать в апеляційному порядку.

 

