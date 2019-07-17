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Першій групі українських моряків у Москві продовжили арешт

Лефортівський суд Москви продовжив арешт на три місяці представнику СБУ Андрію Драчу та п’ятьом морякам Михайлу Власюку, Богдану Головашу, Денису Гриценку, В’ячеславу Зінченку, Сергію Попову
Таким чином суд задовольнив клопотання слідчих ФСБ Росії.
Першій групі українських моряків у Москві продовжили арешт Фото: з вільних джерел

Про це повідомив російський волонтер Костянтин Котов із зали суду, йдеться у "Громадське".

Засідання проводили у закритому режимі. До суду приїхали родичі військовополонених. Моряки не відповідали на питання судді, які не стосувалися їхніх імені, дати народження та звання.

Захисники українців наполягали на тому, що вони є військовополоненими, а також заявили, що долучать до матеріалів рішення Міжнародного трибуналу з вимогою негайно відпустити українських моряків та судна.

Напередодні Бельгія, Франція, Німеччина, Польща, Велика Британія та Естонія висунули вимогу до Росії повернути Україні захоплених неподалік Керченської протоки моряків і припинити розпалювати конфлікт на Донбасі.

Раніше зовнішньополітичні радники голів держав країн "нормандського формату" (Україна, Німеччина, Франція, Росія) домовилися про обмін утримуваними особами впродовж місяця.

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17 07 2019 12:47
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