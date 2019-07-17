Першій групі українських моряків у Москві продовжили арешт
Про це повідомив російський волонтер Костянтин Котов із зали суду, йдеться у "Громадське".
Засідання проводили у закритому режимі. До суду приїхали родичі військовополонених. Моряки не відповідали на питання судді, які не стосувалися їхніх імені, дати народження та звання.
Захисники українців наполягали на тому, що вони є військовополоненими, а також заявили, що долучать до матеріалів рішення Міжнародного трибуналу з вимогою негайно відпустити українських моряків та судна.
Напередодні Бельгія, Франція, Німеччина, Польща, Велика Британія та Естонія висунули вимогу до Росії повернути Україні захоплених неподалік Керченської протоки моряків і припинити розпалювати конфлікт на Донбасі.
Раніше зовнішньополітичні радники голів держав країн "нормандського формату" (Україна, Німеччина, Франція, Росія) домовилися про обмін утримуваними особами впродовж місяця.
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