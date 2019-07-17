В ООН шість країн просять Росію припинити конфлікт на Донбасі та повернути українських моряків
"Ми, як країни-члени Європейського союзу, повністю підтримуємо незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України разом з міжнародно визнаними кордонами і засуджуємо незаконну анексію Криму Росією", — повідомляє постійне представництво України при ООН на сторінці у Facebook, йдетьсяв "Громадське".
Бельгія, Франція, Німеччина, Польща, Велика Британія та Естонія закликали Росію негайного звільнити захоплених в листопаді минулого року українських моряків, повернути українські кораблі, припинити перешкоджати вільному проходженню суден у Азовському морі, а також не роздмухувати конфлікт на сході України.
Крім того, представники країн-членів ООН нагадали, що Москва повинна почати виконувати Мінські угоди і припинити фінансувати і забезпечувати зброєю бойовиків на Донбасі.
Нагадаємо, постійний представник України при ООН Володимир Єльченко наголосив, що обговорення мовного закону в Раді Безпеки ООН є спробою Росії відвернути увагу, зокрема від її дій на Донбасі, де Росія 5-й рік поспіль порушує режим припинення вогню.
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