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В ООН шість країн просять Росію припинити конфлікт на Донбасі та повернути українських моряків

Бельгія, Франція, Німеччина, Польща, Велика Британія та Естонія висунули вимогу до Росії повернути Україні захоплених неподалік Керченської протоки моряків і припинити розпалювати конфлікт на Донбасі
Відповідну заяву представники шести країн зробили за підсумками засідання Ради безпеки ООН, ініційованого Росією щодо мовного закону України.
В ООН шість країн просять Росію припинити конфлікт на Донбасі та повернути українських моряків Фото: webtv.un.org

"Ми, як країни-члени Європейського союзу, повністю підтримуємо незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України разом з міжнародно визнаними кордонами і засуджуємо незаконну анексію Криму Росією",повідомляє постійне представництво України при ООН на сторінці у Facebook, йдетьсяв "Громадське".

Бельгія, Франція, Німеччина, Польща, Велика Британія та Естонія закликали Росію негайного звільнити захоплених в листопаді минулого року українських моряків, повернути українські кораблі, припинити перешкоджати вільному проходженню суден у Азовському морі, а також не роздмухувати конфлікт на сході України.

Крім того, представники країн-членів ООН нагадали, що Москва повинна почати виконувати Мінські угоди і припинити фінансувати і забезпечувати зброєю бойовиків на Донбасі.

Нагадаємо, постійний представник України при ООН Володимир Єльченко наголосив, що обговорення мовного закону в Раді Безпеки ООН є спробою Росії відвернути увагу, зокрема від її дій на Донбасі, де Росія 5-й рік поспіль порушує режим припинення вогню.

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17 07 2019 08:13
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