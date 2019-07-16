Вакарчук заявив, що готовий іти в уряд
"Деколи мене питають: чи ви готові йти в уряд? Готові. Але уряд створює коаліція, а коаліція створюється на базі коаліційної угоди, яку ще спочатку треба обговорити, всім підтвердити, намалювати червоні лінії, знайти механізм, що буде, якщо хтось виходить за ці червоні лінії і так далі", - сказав Вакарчук, повідомляє "Громадське".
Лідер "Голосу" підкреслив - його партія не буде обговорювати питання коаліції до голосування, бо це - "виключно політичний піар".
Водночас він запевнив, що в майбутньому обговорювати можливе об’єднання в Раді "Голос" точно не буде з партіями, які "проти українського і європейського шляху". Політик уточнив, що зокрема йдеться про "Опозиційну платформу - за життя" Медведчука-Бойка.
"Інші партії, які в своїх програмах заявляють про європейський вектор розвитку України, вступ до ЄС і НАТО, підтверджують те, як це записано в Конституції зараз, і декларують ті речі, які є важливими для партії "Голос" - тобто демонополізацію, боротьбу з маніпуляціями ЗМІ, спущення депутатів з небес на грішну землю, тобто створення умов, при яких вони діють як звичайні люди, громадяни - з цими людьми ми будемо сідати, говорити про майбутнє, в тому числі про коаліцію", - резюмував Вакарчук.
Нагадаємо, згідно з останнім опитуванням, "Голос" посідає третє місце у рейтингу партій на дострокових парламентських виборах.
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