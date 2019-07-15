Опитування Центру Разумкова: "Голос" Вакарчука випереджає партії Порошенка та Тимошенко
За партію "Слуга народу" готові віддати голос 41,5% виборців, які мають намір голосувати і вже визначилися з вибором.
Партію "Опозиційна платформа — За життя" готові підтримати 12,5%,
Партію "Голос" — 8,8%,
За партію "Європейська солідарність" готові віддати свій голос 8,3% виборців,
За "Батьківщину" — 7%.
З урахуванням статистичної похибки шанси пройти в парламент мають ще дві політсили "Сила і честь" (4,6% голосів) та "Опозиційний блок" (3,8%).
За Всеукраїнське об’єднання "Свобода" – 2,5%, за Радикальну партію Олега Ляшка – 2,4%, за партію "Українська стратегія Гройсмана" – 2,0%, за партію "Громадянська позиція" – 1,8%, за партію "Об’єднання "Самопоміч" – 1,4%, за "Партію Шарія" – 1,2%.
Кожну з інших партій мають намір підтримати менше 1% виборців.
У межах дослідження опитали 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України (за винятком Криму і окупованих територій Донецької і Луганської областей). Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.
Нагадаємо, що понад 220 тисяч українських громадян змінили місце голосування перед позачерговими виборами до Верховної ради
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