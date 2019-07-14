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Понад 200 тисяч виборців змінили своє місце голосування

Завтра, 15 липня, останній день для зміни місця голосування
Майже 220 тисяч українських громадян змінили місце голосування перед позачерговими виборами до Верховної ради
Понад 200 тисяч виборців змінили своє місце голосування Фото: Наш Киев

Так, станом на неділю, 14 липня 2019, правом тимчасової зміни місця голосування на позачергових парламентських виборах скористалися 219 678 осіб, повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на дані Державного реєстру виборців.

Найбільша кількість громадян змінили місце голосування в Донецькій області (27 850 осіб) і в Києві (24 857 осіб). Найменше - в Чернівецькій області (1 660 осіб).

Термін для тимчасової зміни місця голосування для участі в позачергових парламентських виборах закінчується у понеділок, 15 липня.

Нагадаємо, Центрвиборчком вперше в історії України оприлюднив фото всіх кандидатів у депутати, які балотуються на мажоритарних округах.

Загалом на сайті ЦВК доступні фото всіх 3082 кандидатів, які балотуютсья на 199 виборчих округах.

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14 07 2019 14:12
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