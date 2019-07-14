Понад 200 тисяч виборців змінили своє місце голосування
Так, станом на неділю, 14 липня 2019, правом тимчасової зміни місця голосування на позачергових парламентських виборах скористалися 219 678 осіб, повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на дані Державного реєстру виборців.
Найбільша кількість громадян змінили місце голосування в Донецькій області (27 850 осіб) і в Києві (24 857 осіб). Найменше - в Чернівецькій області (1 660 осіб).
Термін для тимчасової зміни місця голосування для участі в позачергових парламентських виборах закінчується у понеділок, 15 липня.
Нагадаємо, Центрвиборчком вперше в історії України оприлюднив фото всіх кандидатів у депутати, які балотуються на мажоритарних округах.
Загалом на сайті ЦВК доступні фото всіх 3082 кандидатів, які балотуютсья на 199 виборчих округах.
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