Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Батьки київських школярів зможуть відстежувати рух своїх дітей через учнівські електронні квитки

Київські школярі зможуть отримувати учнівські електронні квитки для пільгового проїзду в громадському транспорті
Також за цими квитками батьки зможуть відстежити переміщення дітей.
Батьки київських школярів зможуть відстежувати рух своїх дітей через учнівські електронні квитки Фото: gettyimages.com

Відстежувати переміщення дитини можна буде в особистому кабінеті киянина завдяки спеціальному транспортному додатку, повідомили в департаменті освіти та науки Київської міської держадміністрації, йдеться у "Громадське".

Для отримання учнівського квитка батьки або особи, що їх замінюють, мають зареєструватися на Порталі надання електронних послуг, використовуючи Кваліфікований електронний підпис (КЕП, ЕЦП) або BankID для підтвердження своїх даних.

Аби надіслати заявку на отримання квитка, треба в особистому кабінеті киянина внести дані своєї дитини, заповнивши відповідні поля форми та додати фото дитини.

"Наразі послуга надається в тестовому режимі. Користувачі матимуть можливість замовити електронний учнівський квиток із початку 2019-2020 навчального року", — йдеться у повідомленні.

Послуга електронного квитка надається за рахунок міського бюджету.

Нагадаємо, за схваленим урядом законопроектом про середню освіту можна буде вчитися вдома за спроможності школи розробити навчальний план та наявності необхідних для навчання умов удома.

Читайте також: "Слуга народу" відмовились від логотипу з велосипедом і булавою

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

14 07 2019 12:42
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
#нова_еліта. Леся Василенко про команду інноваторів з "приземленим" планом дій

#нова_еліта. Леся Василенко про команду інноваторів з "приземленим" планом дій

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.