Батьки київських школярів зможуть відстежувати рух своїх дітей через учнівські електронні квитки
Відстежувати переміщення дитини можна буде в особистому кабінеті киянина завдяки спеціальному транспортному додатку, повідомили в департаменті освіти та науки Київської міської держадміністрації, йдеться у "Громадське".
Для отримання учнівського квитка батьки або особи, що їх замінюють, мають зареєструватися на Порталі надання електронних послуг, використовуючи Кваліфікований електронний підпис (КЕП, ЕЦП) або BankID для підтвердження своїх даних.
Аби надіслати заявку на отримання квитка, треба в особистому кабінеті киянина внести дані своєї дитини, заповнивши відповідні поля форми та додати фото дитини.
"Наразі послуга надається в тестовому режимі. Користувачі матимуть можливість замовити електронний учнівський квиток із початку 2019-2020 навчального року", — йдеться у повідомленні.
Послуга електронного квитка надається за рахунок міського бюджету.
Нагадаємо, за схваленим урядом законопроектом про середню освіту можна буде вчитися вдома за спроможності школи розробити навчальний план та наявності необхідних для навчання умов удома.
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