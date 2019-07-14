ПОЛІТИКА НОВИНИУ партії відмовилися від логотипу де зображений чоловік на велосипеді із булавою в руці, бо вирішили піти на вибори із перевіреним "зе-дизайном".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
"Слуга народу" відмовились від логотипу з велосипедом і булавою
Партія "Слуга народу" тимчасово відмовилася від нового логотипу
Фото: t.me/PresidentZelenskij
"Це на майбутнє такий стиль. Ми його презентували, показали, що він у якийсь момент буде такий. Поки що ж вирішили залишитися з нашим "зе-дизайном", який нас привів до перемоги Володимира Зеленського на президентських виборах", — пояснив керівник передвиборчого штабу партії Олександр Корнієнко в інтерв’ю "Радіо Свобода".
За словами Корнієнка, у партії вирішили, якщо старий дизайн привів до перемоги одного разу, "то може вдруге приведе".
Нагадаємо, у "Слузі народу" сподіваються провести перше засідання новообраного складу Верховної Ради у серпні.
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