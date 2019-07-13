У США вчені винайшли імплант, здатний частково повернути зір сліпим людям
Шестеро людей змогли частково відновити зір без очей. Відеокамера, прикріплена до окулярів, надсилала відзнятий матеріал на електроди, імплантовані в зорову кору головного мозку, повідомляє The Guardian.
Фото: theguardian.com
"Це захоплюючий час у нейробіології і нейротехнології, і я відчуваю, що протягом мого життя ми можемо відновити функціональний зір у сліпих", - сказав доктор Даніель Йошор, керівник експерименту.
Цей винахід - спільна робота студентів медичного коледжу Бейлор у Техасі та Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі. Дослідники просили піддослідних з імплантами, кожен з яких був повністю сліпим протягом багатьох років, дивитися на темний екран комп'ютера і шукати на ньому білий квадрат, що випадково з'являється в різних місцях на моніторі. Більшість із цих людей за допомогою імпланту змогли побачити фігуру.
"Це дійсно дивовижно - бачити щось, навіть якщо це всього лише клаптики світла", - сказав один із учасників експерименту Пол Філіп.
Раніше всі спроби створити біонічний зір були зосереджені на винаході імплантів безпосередньо для ока. Для них необхідні працюючі очі та зоровий нерв. Для нового винаходу цього не потрібно.
"Це справжня зміна парадигми лікування людей із повною сліпотою", - вважає професор Лондонського університету Алекс Шортт.
Нагадаємо, що у 2017 році у США створили чіп, який допоможе сліпим бачити.
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