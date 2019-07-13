"Слуга народу" сподівається провести засідання нової Ради уже в серпні
У партії планують не чекати крайнього терміну, який передбачає закон, зазначив керівник передвиборчого штабу партії Олександр Корнієнко, повідомляє "Радіо Свобода".
"Ми плануємо раніше, ніж закон це визначає. Це точно. 15-е (серпня) – це так, може, ще рано… До речі, гарна ідея, прив’язати це до Дня Незалежності", - сказав Корнієнко.
Видання зазначає, що відповідно до Конституції, на своє перше засідання Рада має зібратися до 9 вересня 2019 року включно, тобто "не пізніше ніж на тридцятий день після офіційного оголошення результатів виборів".
Позачергові парламентські вибори в Україні заплановані на 21 липня.
12 липня стало останнім робочим днем парламенту VIII скликання. Ця Верховна рада три місяці не дотягнула до кінця своїх повноважень і завершила роботу на мажорній ноті, - ухваливши виборчий кодекс. Про найцікавіші моменти в роботі народних депутатів - у матеріалі Громадського.
Нагадаємо, що лідером передвиборчої гонки залишається партія "Слуга народу" - її підтримують 47% тих, хто має намір голосувати і визначився з симпатіями.
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