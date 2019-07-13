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"Слуга народу" сподівається провести засідання нової Ради уже в серпні

"Ми плануємо раніше, ніж закон це визначає. Це точно. 15-е (серпня) – це так, може, ще рано… До речі, гарна ідея, прив’язати це до Дня Незалежності"
У "Слузі народу" сподіваються провести перше засідання новообраного складу Верховної Ради у серпні.
"Слуга народу" сподівається провести засідання нової Ради уже в серпні Фото: з вільних джерел

У партії планують не чекати крайнього терміну, який передбачає закон, зазначив керівник передвиборчого штабу партії Олександр Корнієнко, повідомляє "Радіо Свобода".

"Ми плануємо раніше, ніж закон це визначає. Це точно. 15-е (серпня) – це так, може, ще рано… До речі, гарна ідея, прив’язати це до Дня Незалежності", - сказав Корнієнко.

Видання зазначає, що відповідно до Конституції, на своє перше засідання Рада має зібратися до 9 вересня 2019 року включно, тобто "не пізніше ніж на тридцятий день після офіційного оголошення результатів виборів".

Позачергові парламентські вибори в Україні заплановані на 21 липня.

12 липня стало останнім робочим днем парламенту VIII скликання. Ця Верховна рада три місяці не дотягнула до кінця своїх повноважень і завершила роботу на мажорній ноті, - ухваливши виборчий кодекс. Про найцікавіші моменти в роботі народних депутатів - у матеріалі Громадського.

Нагадаємо, що лідером передвиборчої гонки залишається партія "Слуга народу" - її підтримують 47% тих, хто має намір голосувати і визначився з симпатіями.

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13 07 2019 22:29
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