Опитування "Рейтингу": "Слуга народу" - 47%, "За життя" - 11,6%, ЄС - 8,2%, "Голос" - 6,6%

Лідером передвиборчої гонки залишається партія "Слуга народу" - її підтримують 47% тих, хто має намір голосувати і визначився з симпатіями.

Про це свідчать результати опитування соціологічної групи "Рейтинг" за період 6-10 липня.

5% бар’єр долають такі політсили:

"Слуга народу" - 47%

"Опозиційна платформа - За життя" - 11,6%;

"Європейська солідарність" - 8,2%;

"Голос" - 6,6%;

"Батьківщина" - 6,4%.

Крім того, соцгрупа назвала партії, які ще зберігають шанс потрапити до парламенту:

"Сила і честь" — 3,6%;

"Опозиційний блок" — 3,2%;

"Українська стратегія Гройсмана" — 2,8%;

"Радикальна партія" — 2,5%;

"Свобода" — 2,1%;

"Громадянська позиція" — 1,4%;

"Самопоміч" — 1,2%;

"Партія Шарія" — 1,2%.

Інші політичні сили набирають менше 1% голосів.

Опитування проводилось серед громадян України від 18 років і старше. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів опитані за системою формалізованого інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,2%.

Нагадаємо, що згідно з даними іншої соціологічної служби - Київського міжнародного інституту соціології, серед тих, хто визначився, 48,5% проголосували б за партію "Слуга народу", 14,1% – за партію "Опозиційна платформа – "За Життя", 9,2% – за партію "Європейська Солідарність", 6,2% – за "Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина".

Також прохідний бар’єр у 5% долають (з урахуванням похибки) партії "Голос" (4,4%) та "Сила і Честь" (4,1%).

Інші партії, згідно з опитуванням, не мають шансів потрапити у парламент.

Раніше, Верховний суд України задовольнив апеляцію комісії та скасував рішення Шостого апеляційного суду щодо зобов’язання провести повторне жеребкування партій перед дочасними виборами у Верховну Раду.