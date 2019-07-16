Обговорення українського мовного закону в Раді Безпеки - спроба РФ відвернути увагу від її дій на Донбасі

"Країна, яка доклала стільки зусиль до придушення української мови і примусового заміщення її російською, не має жодного права вказувати нам, що робити."

Обговорення мовного закону в Раді Безпеки ООН є спробою Росії відвернути увагу, зокрема від її дій на Донбасі, де Росія 5-й рік поспіль порушує режим припинення вогню.

"Росія переслідує свої агресивні цілі в Україні. Погіршується ситуація на Донбасі, не припинено окупацію Криму, українських громадян Москва й далі використовує як заручників у війні проти України, незважаючи на обов'язкові рішення міжнародних судів - вона їх не виконує. Росія і далі заперечує, що вона бере участь у цьому конфлікті, але попри це розпалює і розпалює його", - заявив постійний представник України при ООН Володимир Єльченко, повідомляє "Громадське".

Представник України зазначив, що намагання поставити український мовний закон на обговорення Ради Безпеки ООН є лицемірством з боку Росії, яка докладала багато зусиль для придушення української мови.

"Країна, яка доклала стільки зусиль до придушення української мови і примусового заміщення її російською, не має жодного права вказувати нам, що робити. В Австралії, Аргентині, Словаччині є українські школи, а в Росії, де живе майже 7 млн українців, немає жодної української школи", - наголосив він.

Єльченко нагадав, що до анексії в Криму було 7 українських і 15 кримськотатарських шкіл - тепер усі українські й половину кримськотатарських закрито.

Представник України назвав Росію лицемірною і такою, що не бачить соломинки в оці.

Нагадаємо, 20 травня 2019 року делегація РФ намагалася провести засідання Ради Безпеки ООН щодо українського закону про мову. Воно не відбулося через провал процедурного голосування за порядок денний. На початку засідання представники кількох країн висловилися проти розгляду цього питання, зокрема, у день інавгурації нового президента України, заявляючи про намір Росії таким чином тиснути на Київ.

16 липня Закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної" набув чинності.