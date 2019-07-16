Пристайко заявив про домовленість з РФ щодо обміну заручниками впродовж місяця

Конкретної кількості осіб для обміну наразі не визначено

Зовнішньополітичні радники голів держав країн "нормандського формату" (Україна, Німеччина, Франція, Росія) домовилися про обмін утримуваними особами впродовж місяця.

"Ми зустрінемося приблизно наприкінці літа", - повідомив на брифінгу заступник керівника Офісу президента Вадим Пристайко, інформують "Українськi Новини".

Він, зазначив, що на цій зустрічі розглядатимуть результати виконання домовленостей, досягнутих 12 липня.

Відповідно, домовленості про зустріч лідерів "нормандського формату" поки що немає.

Домовленість про зустріч зовнішньополітичних радників лідерів "нормандської четвірки" була досягнута в червні під час візитів президента Володимира Зеленського в Париж і Берлін. 13 липня зустріч відбулася. Україну на переговорах представляв Пристайко. Від Франції був новий представник Еммануель Бонн. Німеччина і Росія відрядили колишніх представників - Яна Хеккера і Владислава Суркова.

Після зустрічі німецька сторона наголосила, що переговори "ґрунтувалися на останніх позитивних зрушеннях" на сході України.

Нагадаємо, що за словами обмудсмена Людмили Денісової, Україна включила військовополонених моряків, яких тримають у Російській Федерації, до списків утримуваних осіб, якими мають намір обмінятися.

Останній великий обмін полоненими на Донбасі відбувся в грудні позаминулого року. Україна тоді віддала 233 людей і отримала 73. При цьому зазначалося, що звільнення полонених не завершено і процес слід продовжити.