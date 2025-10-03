Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
ПОЛІТИКА

Фінляндія зняла обвинувачення з моряків, підозрюваних у пошкодженні підводних кабелів

03 жовтня 2025, 15:48
Фото: korrespondent.net
Суд дійшов висновку, що не має юрисдикції розглядати цю справу.

Окружний суд Гельсінкі відхилив кримінальні звинувачення проти капітана і двох офіцерів танкера Eagle S. Його підозрювали в тому, що в грудні 2023 року він перерізав п’ять підводних кабелів у Фінській затоці.

Про це повідомляє Yle.

Суд дійшов висновку, що не має юрисдикції розглядати цю справу, оскільки злочини, в яких обвинувачували моряків, були скоєні у виключній економічній зоні Фінляндії, а не в її територіальних водах. Відтак питання підсудності має вирішуватися в країні походження моряків або в державі прапора судна.

Прокуратура наполягала на покаранні для капітана Давіта Вадачкорі та його перших помічників Роберта Егізаряна і Сантоша Кумара Чаурасії — щонайменше 2,5 року ув’язнення за знищення майна і втручання в комунікації. На думку обвинувачення, екіпаж мав помітити падіння якоря, яке й пошкодило кабелі.

Однак суд наголосив, що не висловлює позиції щодо вини чи невинуватості моряків. У результаті всі звинувачення зняли, тепер Фінляндія має компенсувати витрати на захист — близько €195 000.

Пошкодження кабелів спричинило значні фінансові збитки. За оцінками, у разі накладання додаткових проблем з енергопостачанням ситуація могла призвести до перебоїв у роботі електромереж і зростання цін на електроенергію. Загальна сума позовів щодо відшкодування збитків сягає десятків мільйонів євро.

Моряки вже залишили Фінляндію. Заборону на виїзд, що діяла дев’ять місяців, зняли після завершення слухань у вересні.

Фінляндіяморякипідводний кабель

