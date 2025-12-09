Президент Фінляндії: мир для України ближчий, ніж будь-коли

За його словами, тривають обговорення трьох окремих документів, пов’язаних із завершенням конфлікту.

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що мир для України наразі ближчий, ніж будь-коли з початку повномасштабної війни.

Про це повідомляє Bloomberg.

Перший документ – рамковий план, який на сьогодні містить 20 пунктів та передбачає ключові умови для майбутньої безпеки в Європі. Стубб зазначив, що початковий 28-пунктний план містив неприйнятні елементи щодо європейської безпекової структури.

Другий документ обговорюється за участю США, України та європейських партнерів і стосується гарантій безпеки для Києва. Президент Фінляндії уточнив, що йдеться про розмежування «жорстких гарантій безпеки» та домовленостей у рамках так званої "коаліції рішучих".

Третій документ присвячений відбудові України після завершення війни.

Нагадаємо, США поки не оприлюднили офіційний зміст свого мирного плану, проте за даними західних ЗМІ початкова версія містила 28 пунктів із жорсткими вимогами до України, зокрема можливу втрату контролю над частиною Донбасу та заборону на вступ до НАТО.

Водночас, за даними Bloomberg, європейські лідери намагаються переконати українську сторону не йти на угоду без надійних гарантій безпеки від США. 9 грудня Володимир Зеленський повідомив, що Україна спільно з ЄС доопрацювала мирний план і найближчим часом готова направити його американським партнерам.