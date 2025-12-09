Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Президент Фінляндії: мир для України ближчий, ніж будь-коли

09 грудня 2025, 19:17
Президент Фінляндії: мир для України ближчий, ніж будь-коли
Александер Стубб. Фото: ru.tsn.ua
За його словами, тривають обговорення трьох окремих документів, пов’язаних із завершенням конфлікту.

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що мир для України наразі ближчий, ніж будь-коли з початку повномасштабної війни.

Про це повідомляє Bloomberg.

За його словами, тривають обговорення трьох окремих документів, пов’язаних із завершенням конфлікту.

Перший документ – рамковий план, який на сьогодні містить 20 пунктів та передбачає ключові умови для майбутньої безпеки в Європі. Стубб зазначив, що початковий 28-пунктний план містив неприйнятні елементи щодо європейської безпекової структури.

Другий документ обговорюється за участю США, України та європейських партнерів і стосується гарантій безпеки для Києва. Президент Фінляндії уточнив, що йдеться про розмежування «жорстких гарантій безпеки» та домовленостей у рамках так званої "коаліції рішучих".

Третій документ присвячений відбудові України після завершення війни.

Нагадаємо, США поки не оприлюднили офіційний зміст свого мирного плану, проте за даними західних ЗМІ початкова версія містила 28 пунктів із жорсткими вимогами до України, зокрема можливу втрату контролю над частиною Донбасу та заборону на вступ до НАТО.

Водночас, за даними Bloomberg, європейські лідери намагаються переконати українську сторону не йти на угоду без надійних гарантій безпеки від США. 9 грудня Володимир Зеленський повідомив, що Україна спільно з ЄС доопрацювала мирний план і найближчим часом готова направити його американським партнерам.

Фінляндіявійна в Українігарантії безпекиОлександр Стубб

Останні матеріали

ЄС обіцяє
Політика
ЄС обіцяє "домогтися", щоб X Ілона Маска сплатив штраф у 120 млн євро. Проте не збирається відмовлятися від використання соцмережі – Politico
Переклад iPress – 09 грудня 2025, 15:18
На дипломатичному фронті без змін. росія продовжує тиснути на фронтах, але її економіка стрімко виснажується – Том Купер та Дональд Гілл
Політика
На дипломатичному фронті без змін. росія продовжує тиснути на фронтах, але її економіка стрімко виснажується – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 09 грудня 2025, 12:46
Прокинулися? Нова Стратегія національної безпеки США є несподіванкою лише для тих, хто вирішив ігнорувати реальність – Едвард Лукас
Політика
Прокинулися? Нова Стратегія національної безпеки США є несподіванкою лише для тих, хто вирішив ігнорувати реальність – Едвард Лукас
Переклад iPress – 09 грудня 2025, 08:13
ГРУ в данських водах.
Політика
ГРУ в данських водах. "Тіньовий флот", спецназ і новий рівень загрози для Балтійського регіону – Danwatch
Переклад iPress – 08 грудня 2025, 12:43
Кінець ілюзій. Трамп розкрив карти,
Політика
Кінець ілюзій. Трамп розкрив карти, "афера з Томагавками" і відповідальність Європи за війну в Україні – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 08 грудня 2025, 00:15
Мільярди чи маргіналізація. Чому Європа має показати Трампу гроші, щоб впливати на майбутнє України – Грегуар Рус
Бізнес & Фінанси
Мільярди чи маргіналізація. Чому Європа має показати Трампу гроші, щоб впливати на майбутнє України – Грегуар Рус
Переклад iPress – 05 грудня 2025, 15:46
Останній шанс Заходу. Ялта чи Гельсінкі для нового світового порядку – Александер Стубб
Політика
Останній шанс Заходу. Ялта чи Гельсінкі для нового світового порядку – Александер Стубб
Переклад iPress – 05 грудня 2025, 12:58
Епштейн, Айова і Махаріші. Мережа з метою повалення Америки. Частина 5 – Дейв Трой
Політика
Епштейн, Айова і Махаріші. Мережа з метою повалення Америки. Частина 5 – Дейв Трой
Переклад iPress – 05 грудня 2025, 08:49
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється